Ekstraordinært Tangen-møte – KrF og Venstre krever rask Tangen-avklaring

Hans Fredrik Grøvan (KrF) åpner for at Stortinget kan be finansminister Jan Tore Sanner (H) gripe inn i ansettelsen av ny sjef i Oljefondet, i Norges Bank, slik at «de uavklarte forholdene bringes i orden».

Stortinget går fredag ettermiddag i gang med behandlingen av den kritiske rapporten fra Norges Banks representantskap. Brevet vil bli sendt videre til Stortingets finanskomité i løpet av dagen.

Klokken 14 samles finanskomiteen til et ekstraordinært møte for å avklare hvordan Stortinget skal behandle brevet.

– Det er fullt mulig for Stortinget å gi signaler som er så tydelig at de ikke kan ignoreres, selv om Stortinget ikke kan gripe inn i enkeltsaker, påpeker Grøvan, KrFs parlamentariske leder, overfor VG.

Påtrykk på regjeringen

– Forholdene som representantskapet peker på i brevet til Stortinget, understreker alvoret i saken. Brevet peker på vesentlige og kritikkverdige forhold som det er nødvendig at Stortinget nå går inn i, sier Grøvan.

– Kan Stortinget vedta en direkte instruks til Norges Bank?

– Det er mulig for Stortinget å uttrykke at det må ryddes opp, og at forhold som er uavklarte må komme på plass. Regjeringen og finansministeren vil kunne oppfatte dette som et påtrykk om at de uavklarte forholdene bringes i orden, sier han.

HASTER: Ifølge Hans Fredrik Grøvan (KrF) er Stortinget er under press for å sikre en rask behandling av brevet fra representantskapet i Norges Bank. Foto: Hallgeir Vågenes

Før sommerferien

Også Venstre-nestleder Ola Elvestuen, som er medlem i Stortingets finanskomité, understreker alvoret i saken:

– Dette brevet har et alvorlig innhold, og Stortinget bør behandle det nå, før sommerferien, sier Elvestuen til VG.

Grøvan er enig i at det haster med en avklaring:

– Det er et nokså sterkt press på at Stortinget tar tak i rapporten fra Norges Bank allerede nå, i stedet for å vente over sommeren. Å vente til Stortinget møtes i oktober, gir ikke veldig mye mening, sier han.

Tiltrer 1. september

Norges Bank bekreftet i en melding torsdag at den nye sjefen for Oljefondet, Nicolai Tangen, vil starte i jobben over sommeren:

«Han vil nå gjøre seg kjent med organisasjonen før han tiltrer stillingen 1. september. Nicolai befinner seg for tiden i London og vi tilrettelegger for at han kan ha noen samtaler fra et møterom på London-kontoret», skriver kommunikasjonsavdelingen i Norges Bank i en e-post til VG.

Graver: Peker på regjeringen

Den nye sentralbankloven legger begrensninger på hvordan Stortinget og regjeringen kan gripe inn mot Norges Bank, ifølge jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo.

– Stortinget kan ikke stille Norges Bank til ansvar, men kan stille regjeringen til ansvar. Regjeringens muligheter for å gripe inn mot sentralbanken er begrenset fordi sentralbanken har en uavhengig stilling i pengepolitikken. Men jeg vil tro at regjeringen kan instruere i andre viktige saker, sier Graver til VG.

JUSS-PROFESSOR: Hans Petter Graver mener Stortinget kan stille regjeringen til ansvar for å eventuelt rydde opp i ansettelsesprosessen i Norges Bank. Foto: Tore Kristiansen

Graver har lest brevet til Stortinget fra representantskapet i Norges Bank, og har merket seg hvordan de uttrykker seg, og hva de ikke sier:

– De sier ikke at de er fornøyd med prosessen, eller at de har tillit til den avtalen som banken og Tangen har inngått. De sier tvert imot at det fortsatt er nære forbindelser mellom Tangen og AKO-systemet og at det er behovet for oppfølgning og kontroll ut over det som banken har etablert, påpeker Graver.

– Men de nøyer seg ikke med bare å konstatere dette, men finner det nødvendig å orientere Stortinget om det. Å si noe direkte om ansettelsen av Tangen ligger også utenfor representantskapets oppgave, siden det ikke skal blande seg opp i hovedstyrets skjønnsutøvelse. Det er en oppgave for Regjeringen og Stortinget, sier jusprofessoren.

