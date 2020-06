DØD: Gunnar Nordhus ble 70 år gammel. Foto: Bjørn Erik Larsen

Voldsforsker Gunnar Nordhus (70) er død

Voldsforsker og tidligere gatekjøkkeneier Gunnar Nordhus døde lørdag på Ullevål sykehus. Han ble 70 år gammel.

Nå nettopp

Det bekrefter Nordhus’ sønn, advokat Nils Christian Nordhus, til VG. Han ønsker ikke å kommentere farens bortgang ytterligere.

Den 70 år gamle bergenseren var mest kjent for forskningsrapporten «Volden og dens ofre» som han ga ut som jusstudent i 1981, sammen med Edvard Vogt.

Rapporten avslørte omfattende bruk av politivold i Bergen og startet et stort opprør om politivold i Norge.

Nordhus var også kjent for å eie flere gatekjøkken, samt at han var aktiv som hesteeier og spiller innenfor trav og galopp.

BEKREFTER: Advokat Nils Christian Nordhus er sønnen til Gunnar Nordhus. Foto: Frode Hansen

I 2017 ble Gunnar Nordhus dømt til fem års fengsel for svindel av 16 millioner kroner i perioden 2004–2007. Nordhus ble dømt for å ha forfalsket flere underskrifter og for å ha tatt opp millionlån, blant annet i sønnens navn.

Sikkerheten for lånet var blant annet to hytter, som faren noen år tidligere hadde overført til sønnen, som på den måten ble misbrukt, ifølge dommen. Med overdrevne verditakster på hyttene ble det tatt opp store lån.

I løpet av den siste tiden har han jobbet for å renvaske seg selv, med bistand fra advokat John Christian Elden.

– Det er svært leit. Vi hadde påbegynt arbeidet med å renvaske hans navn, da det var mye som ikke hang helt på grep i den fellende dommen. Vi fikk utsatt soningen mens vi arbeidet med dette. Nå må vi ta en ny vurdering av hva som skal gjøres, sier Elden til VG.

les også Politivoldssaken i Bergen: Ny bok beskylder voldsforskere for bløff

Anklaget for forskningssvindel

I fjor ble politivoldssaken i Bergen nok en gang tema for offentlig debatt, da tre forfattere ga ut en bok som stemplet forskningen til Nordhus og Vogt som «svindel» og «ren bløff».

– Vi stiller oss helt åpne for at det kan ha vært politivold i Bergen, men vi har ikke noen tro på at det var noe verre i Bergen enn andre steder, sa Bjarne Kvam til NTB.

Han var en av de tre forfatterne av boken som kritiserte forskningsprosjektet.

BISTO: Advokat John Christian Elden har den siste tiden sett på svindeldommen mot Gunnar Nordhus fra 2017, for å renvaske Nordhus. Foto: Tore Kristiansen

Kvam mente det er «opplagt» at Nordhus og Vogt «hadde som formål å sverte politiet».

– Forfatterne spekulerer på at politivoldsforskerne hadde personlige grunner til å ramme politiet, og at de kan ha vært drevet av et ønske om berømmelse. De påstår også at det kan ha vært en konspirasjon for å fremme en egen politisk agenda. Dette er så absurd at det ikke kan tas seriøst, sa sønnen til Edvard Vogt, Ivar Chelsom Vogt, i en skriftlig kommentar til NTB.

Nordhus’ forskningspartner, Edvard Vogt, døde i 2016, 93 år gammel.

les også Politivoldssakene opp på nytt

– En formidabel pionerjobb

Gunnar Nordhus var halvbroren til den profilerte advokaten Alf Nordhus og faren til advokaten Nils Christian Nordhus, som den siste tiden har vært behørig omtalt for å ha fått den norske IS-kvinnen og barna hennes hjem til Norge fra Syria.

– Han gjorde en formidabel pionerjobb med politivoldssakene i Bergen på 80–90 tallet, som medførte full gjennomslag i Høyesterett. Han bør heller huskes for det, sier Elden.

Publisert: 07.06.20 kl. 17:48

Les også

Mer om Politivold Forskning

Fra andre aviser