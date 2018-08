I HØRING: Statsråd Ine Eriksen Søreide (H) ble spurt ut av Stortingets kontrollkomité mandag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Søreide: Vi kunne informert Stortinget bedre

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) innrømmer nå at Stortinget burde fått et bredere og mer helhetlig bilde av regjeringens arbeid med terrorsikring.

I høringen om Riksrevisjonens rapport om objektsikkerhet mandag, forklarte Søreide seg som tidligere forsvarsminister, fram til høsten 2017.

I sin innledning til komiteen erkjente Søreide at Regjeringen kunne gitt Stortinget mer informasjon:

– Vi kunne ha gitt Stortinget et mer grundig og helhetlig bilde, sa Søreide.

Ettergår status

Informasjonen som regjeringen har gitt til Stortinget om arbeidet med objektsikring, har vært et gjennomgående tema når Stortinget nå ettergår status på sikring av terrorutsatte mål i Norge.

Også hennes etterfølger, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), sier i høringen at «jeg forstår at vi kunne vært tydeligere, og vi kunne jobbet hardere med informasjon.

– Men vi har vært åpne og ærlige på at dette ikke kunne skje innen tidsfristen, la Bakke-Jensen til.

Mangler oversikt

Riksrevisjonen sa før sommeren at situasjonen var svært alvorlig på en rekke områder, at objekter ikke er sikret, og at man mangler oversikt.

Søreide sa i høringen at hun her brukt mye av sin tid som forsvarsminister på objektsikring.

– Jeg tror, hvis vi ser det i bakspeilet, at det kunne vært fordelaktig med mer helhetlig informasjon, ettersom vi og regjeringen satt med helhetsbildet, sa den tidligere forsvarsministeren.

Forskriften om sikring av skjermingsverdige objekter, forutsatte at alt skulle være på plass innen 2015. Forsvarsdepartementet har imidlertid planer, ifølge Riksrevisjonen, som tilsier at man vil komme i mål først i 2025.

Sminket

– Fikk Stortinget en sminket versjon, spurte Hans Fredrik Grøvan (KrF).

– Her må jeg nok være uenig med representanten, sa Søreide.

– Jeg tror nok at en tydeligere helhetlig fremstilling kunne bidratt til å belyse det på en annen måte. Det burde vært tydelig at vi snakket om at det ville ta flere år fremover med sikringstiltiltak, sa hun.

De to tidligere justisministrene Per-Willy Amundsen (Frp) og Sylvi Listhaug (Frp) har også vært inne og forklart seg for Kontrollkomiteen i Stortinget mandag.

Amundsen sa at han ikke hadde kunnskap om hva forgjengeren Anders Anundsen (Frp) hadde foretatt seg i forhold til Stortinget, men presiserte at han ikke hadde feilinformert Stortinget.