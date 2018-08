POTETER: I år kommer nok potetene i mange forskjellige fasonger. For ordens skyld: bildet viser forskjellige typer. Foto: Annemor Larsen

Frykter vårknipe på norske poteter, gulrøtter og løk

Publisert: 07.08.18 04:13

INNENRIKS 2018-08-07T02:13:04Z

Tørken gjør at både Bama og Gartnerhallen frykter at det til våren kan bli mangel på norske poteter, gulrøtter og løk.

Og de vinner neppe noen skjønnhetskonkurranse. Vær forberedt på at årets rotfrukter kan være både rare og krokete.

– Det blir færre varer samtidig som de nok blir mindre og rarere enn det folk er vant til, men de er like gode, sier Pia Gulbransen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt hos Bama som er Norges største distributør av frukt og grønnsaker.

– Det kan bli knapphet på norske poteter, gulrøtter og løk, men vi har august og september igjen og håper at været normaliseres, legger hun til.

80 prosents avling

Bama opplyser at de i samarbeid med Gartnerhallen og butikkjedene har opprettet flere utvalg for å se hvordan de kan løse utfordringene tørken har gitt.

– Det kan dreie seg om å tillate mindre størrelse på produktet enn det som har vært vanlig tidligere. Vi oppfordrer det norske folk til å være med i dugnaden og spise norske produkter selv om de ser litt rarere ut enn vanlig, sier Gulbransen og legger til at situasjonen i sommer har vært helt spesiell.

Hun sier den største utfordringen i dag ser ut til at de kan gå tom for lagringsløk i mars, to måneder tidligere enn vanlig.

– Når det gjelder poteter tror vi at vi kommer til å ha 80 prosent av normal avling, men september vil bli avgjørende. Ender vi på 80 prosent, vil vi ha poteter til midten av april mens vi vanligvis har norske poteter – med innslag av utenlandsk import – til ut mai, sier Gulbransen.

Gulroten ser også ut til å kunne ligge på 80 prosent av normal avling.

– Men veldig mye er usikkert, understreker Gulbransen.

Også Gartnerhallen, organisasjonen for norske produsenter av frukt, bær og grønnsaker, frykter vårknipe på norske gulrøtter, løk og poteter.

– Avlingene ligger på rundt 80 prosent av det som var planene. I år er det ekstraordinært og det er kritisk for norske produsenter, sier markedssjef Christian Mjaaseth.

Han forteller at såkalte graveprøver av løk viser at tørken har gjort løken mindre enn vanlig og at gulrøttene er lange og tynne fordi de har strukket seg etter vann.

– Vi prøver å få større aksept for variasjon og bruke produktene vi tar opp nå selv om ikke alle er like store.

Toll for fall

Blir det mangel på norske grønnsaker, blir tollen opphevet slik at det blir lettere å importere fra utlandet.

– Tollen er for å beskytte norske produkter. Går det tomt her hjemme eller norske grønnsaker utgjør mindre enn 20 prosent av markedet, faller tollen vekk, sier Gulbransen.

Varmen har gjort at hele sesongen har forskjøvet seg.

– Vanligvis kommer eplene i slutten av september, nå kommer de i slutten av august. Og i år kom både jordbærene og bringebærene to-tre uker tidligere enn vanlig, sier Gulbransen.

Forventer milliarderstatning

Landbruksdirektoratet opplyste nylig at en fersk prognose fra landets fylker viser at gress- og kornprodusenter i Sør-Norge vil søke erstatning av staten på over en milliard kroner på grunn av tørken. I tillegg vil potet-, grønnsak-, bær- og fruktprodusenter trolig søke om erstatning på rundt 60 millioner kroner.

– Tallene viser at det kan komme nesten 15 ganger flere søknader enn normalt, og de vil søke om langt høyere beløp. Hver enkelt søker er rammet mye hardere i 2018 enn vi har opplevd tidligere , sier seniorrådgiver Tron R. Bøe i Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

Flere kyr slaktet

Nortura sier det ikke er mulig å gi eksakte tall på hvor mange kyr som er slaktet på grunn av det den tørre sommeren.

– Men det har vært betydelig mer slakting som følge av tørken. Og vi ser at det slaktes mer kalv enn vanlig, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør i Nortura totalmarked, til VG.