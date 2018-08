Sandberg innrømmer flere sikkerhetsbrudd

Publisert: 13.08.18 12:08 Oppdatert: 13.08.18 13:49

INNENRIKS 2018-08-13T10:08:07Z

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) innrømmer at han ikke fulgte varslingsrutinene da han hadde med seg tjenestetelefonen til Kina i mai.

Hverken Sandberg selv eller andre som hadde kjennskap til at han hadde med tjenestetelefonen til Kina , varslet sikkerhetsansvarlige i departementet om dette, slik retningslinjene tilsier, skriver Per Sandberg i sitt svar til stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) .

Han har tidligere oppgitt at han brøt retningslinjene ved å ha med seg tjenestetelefonen til Kina.

Sandberg har ikke svart på VGs henvendelser i dag, men Bahareh Letnes har overfor VG varslet at de to vil holde en felles pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

- Vi legger våre planer i kveld, men det ligger i kortene at vi må møte dere. I morgen er første mulighet, skriver Sandberg i en tekstmelding til Nettavisen.

Trekker seg

Svaret blir noe av det siste Sandberg gjør som statsråd. Flere kilder VG har snakket med, har bekreftet at Sandberg trekker seg som fiskeriminister og blir erstattet av Harald Tom Nesvik i statsråd kl 13 i dag.

Bakgrunnen er den betente Iran-reisen han dro på sammen med kjæresten Bahareh Letnes, hvor Sandberg har erkjent at han brøt regjeringens retningslinjer ved ikke å melde fra om ferien til hverken Fiskeridepartementet eller Statsministerens kontor (SMK).

Han tok også med seg jobbtelefonen til Iran, stikk i strid med rådene fra PST. Tjenestetelefonen ble levert inn til PST tre døgn etter at Sandberg kom tilbake til Norge.

Politiets sikkerhetstjeneste vil ikke kommentere telefonen eller hva slags sikkerhetsbriefer Sandberg har fått i forkant av sine reiser.

Skilsmisse-strid

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) råder norske statsråder til å la mobiler, nettbrett og datamaskiner ligge hjemme dersom man skal til land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

Kritikken fra opposisjon og sikkerhetseksperter har haglet mot Sandberg den siste tiden, også for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge. Fiskeriministeren har forklart at det var «gode grunner» til at han ikke informerte SMK om Iran-turen.

I et intervju med TV 2 søndag forteller hans datter, Charlotte Kjær Sandberg, at grunnen var at han ville unngå at ferieplanene ble lekket til mediene eller andre ved at hans ekskone fikk vite om planene.

Sandbergs ekskone, Line Mariam Sandberg (Frp) er i dag statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Brukte samme telefon

Nå innrømmer han altså nok et brudd på reglene. Sandberg opplyser også om at han brukte samme telefon i Iran som han brukte under Kina-reisen.

Han skriver videre at han fikk tilgang til Fiskeridepartementets saksbehandlingssystem via tjenestetelefonen i juni. Det gir ikke tilgang til informasjon gradert etter sikkerhetsloven.

Han har ikke hatt tilgang til saksbehandlingssystemet under tidligere reiser.

– Når det gjelder min feriereise til Iran, har embedsverket i departementet opplyst at de mot slutten av min feriereise ble oppmerksom på at jeg hadde med tjenestetelefon på reisen, skriver hans i svaret.

Statsråden kom tilbake til Norge 31. juli. Telefonen ble overlevert PST 2. august.

Sandberg skriver videre at han under sin periode som fungerende justis- og beredskapsminister ikke foretok reiser til risikoland og at han fikk utlevert egen tjenestetelefon i den perioden.

Flere spørsmål

Flere opposisjonspartier varsler at selv om Sandberg trekker seg som fiskeriminister, er det behov for informasjon om regjeringens håndtering av sikkerhet.

– Vi må komme til bunns i flere ting, blant annet venter vi på svar fra statsministeren om sikkerhetsrutiner i andre departement, og vi vil stille nye spørsmål om hvordan hun fulgte opp varslinger hun fikk i mai, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SV vil nå at saken skal bli en sak i kontrollkomiteen.