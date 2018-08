Per Sandberg sammen med hans norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes i Mandal sentrum sist fredag. Foto: Sand, Espen / NTB scanpix

Filter: Sandberg brukte departementet til Iran-møte med Letnes

Ola Haram Krimjournalist

Espen André Breivik

Oda Leraan Skjetne

Publisert: 13.08.18 11:53 Oppdatert: 13.08.18 12:05

Møtet som ble holdt i i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler, handlet om oppstart av en iransk-norsk venneforening. Per Sandberg sier selv at han var der som 1. nestleder i Frp. Det skriver Filter Nyheter .

Møtet ble lagt til Nærings- og fiskeridepartementet, men gjennomført med Per Sandberg som 1. nestleder i Frp.

«Ikke fulgt Sandberg på noen møter knyttet til departementet»

VG har tidligere spurt departementet om Letnes ved noen anledninger har fulgt Sandberg på arrangementer / reiser hos den iranske ambassaden i Oslo, til Iran eller i møter / arrangementer i regi av norske sjømatbedrifter / foreninger / organisasjoner? I så fall, hva, når og hvor.

I departementets svar til VG 27. juli opplyste de blant annet at Sandberg deltok som 1. Nestleder i Frp på et møte for oppstart av en venneforening for Iran og Norge. Det stod ingenting om at møtet med Letnes og Iranerne ble holdt i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler.

«Letnes har ikke fulgt Sandberg på noen møter eller reiser knyttet til Nærings- og fiskeridepartementet, eller politisk relaterte reiser/møter knyttet til hans virke som fiskeriminister.», skrev departementet i en e-post til VG.

VG i dag har spurt departementet hvorfor de ikke opplyste om møtet Sandberg og Letnes hadde i departementets lokaler, men de har foreløpig ikke svart. VG har heller ikke fått kontakt med Per Sandberg.

Ifølge Filter Nyheter skal det ha vært totalt fire personer på møtet: Per Sandberg , Bahareh Letnes , en mann med iransk bakgrunn og en fjerde person nettstedet ikke kjenner identiteten til.

Det er ikke kjent om Sandberg på dette tidspunktet hadde innledet kjærlighetsforholdet til Letnes.