KRITISERES: Fiskeriminister Per Sandberg har fått kritikk for flere forhold knyttet til hans ferietur til Iran i sommer. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Kilder til VG: Per Sandberg trekker seg - Harald Tom Nesvik tar over

Publisert: 13.08.18 08:37 Oppdatert: 13.08.18 10:42

VG får bekreftet at det vil holdes ekstraordinært statsråd mandag og at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil trekke seg. Tidligere parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik skal ta over jobben.

Det får VG opplyst fra flere sentralt plasserte kilder.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Nesvik til VG.

Han opplyser at han befinner seg i Ålesund, og vil ikke svare på om han skal reise til hovedstaden for å utnevnes som statsråd.

Det var Aftenposten som først meldte at Per Sandberg vil trekke seg i dag, og at en ny fiskeriminister vil komme på plass i dag.

Harald Tom Nesvik var parlamentarisk leder for Frp i perioden 2013–2017. Han jobber nå som kommunikasjonssjef i selskapet Sølvtrans, etter å ha trukket seg fra fylkesmannstillingen i Møre og Romsdal.

Dette kan bety exiten for Per Sandberg fra norsk rikspolitikk. Han er ikke innvalgt på Stortinget, og har foreløpig ikke villet si om han tar gjenvalg som nestleder i partiet.

Tok med tjenestetelefonen

Det har stormet rundt statsråd Per Sandberg etter at han returnerte fra den omstridte ferieturen til Iran med kjæresten Bahareh Letnes.

Sandberg har erkjent at han brøt regjeringens retningslinjer da han ikke meldte fra om ferien til hverken Fiskeridepartementet eller Statsministerens kontor (SMK) og da han tok med seg jobbtelefonen til Iran, stikk i strid med rådene fra PST.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) råder norske statsråder til å la mobiler, nettbrett og datamaskiner ligge hjemme dersom man skal til land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

– Det er alltid viktig å følge råd fra sikkerhetstjenestene og gjeldende rutiner. Jeg handlet ikke i tråd med disse da jeg tok med meg mobiltelefonen og ikke varslet om min reise, erkjente Sandberg i et skriftlig svar til Stortinget mandag 6. august.

Tjenestetelefonen ble levert inn til PST tre døgn etter at Sandberg kom tilbake til Norge.

Informerte ikke om Iran-turen

Fiskeriministeren har forklart at det var «gode grunner» til at han ikke informerte SMK om Iran-turen.

I et intervju med TV 2 søndag forteller hans datter, Charlotte Kjær Sandberg, at grunnen var at han ville unngå at ferieplanene ble lekket til mediene eller andre ved at hans ekskone fikk vite om planene.

Sandbergs ekskone, Line Mariam Sandberg (Frp) er i dag statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

På NTBs spørsmål om hva statsminister Erna Solberg (H) tenker om at et medlem av hennes regjering setter private hensyn framfor sikkerheten og regjeringens rutiner, svarer Solberg:

– Jeg har hele tiden vært tydelig og klar på at de bruddene som har vært på det regelverket vi har, ikke er akseptable. Det har også Per Sandberg vært klar på.

Sandberg informerte Fiskeridepartementet om om Iran-reisen dagen etter at han ankom landet og SMK to dager etterpå, 24. juli.

Til NRK har han fortalt at feriemålet ble avgjort bare 14 dager før han reiste, fordi hans opprinnelige plan om å reise til Tyrkia gikk i vasken.

Opprettet sjømatselskap

Kjæresten, Bahareh Letnes, opprettet i januar i år firmaet «B&H General Trading Company Bahareh Letnes» , som hun blant annet oppgir skal drive med «produksjon, utvikling, kjøp og salg herunder eksport av fisk og sjømatprodukter og annet som naturlig faller sammen med dette».

Letnes har avvist at hun er fiskeeksportør overfor Fiskeribladet og forklarer at selskapet er inaktivt.

– For det første er selskapet kun registrert med sikte på handel mellom Norge og Iran, selskapet har ikke eksportert eller importert noe som helst. Selskapet har heller ikke tillatelse til å eksportere sjømat, og vil med stor sannsynlighet bli slettet, skrev Letnes da til Fiskeribladet.

Sandberg benekter at han har noen forbindelse selskapet.

Han har tidligere vært i Iran for å få i stand en stortilt fiskesatsing .

Letnes kom til Norge som 16-åring og har fått avslag på asylsøknaden tre ganger, ifølge NRK . Hun flyktet da hun oppdaget at faren ville tvangsgifte henne med en mann han hadde valgt ut.

Må svare Stortinget

Han har også fått kritikk for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge.

Opposisjonen på Stortinget har sendt inn sju skriftlige spørsmål til Sandberg og Solberg. Deriblant er det stilt spørsmål om hva som kan ha blitt lekket fra Sandbergs tjenestetelefon og hvorvidt statsministeren fortsatt har tillit til statsråden.

I mars trakk partikollega Sylvi Listhaug seg fra statsrådposten som justisminister etter krass kritikk som følge av at hun postet et innlegg på Facebook der hun påsto at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Ekstraordinært statsråd skal skje i formiddag. Det er også ventet at minst en av statssekretærene i Fiskeridepartementet skal skiftes ut: De to statssekretærene Veronica Isabel Pedersen (Frp) og Roy Angelvik (Frp) har blitt kjærester og kan ikke lenger jobbe i samme departement .