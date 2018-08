AKSJON: Politiet var fredag formiddag på plass ved Skien fritidspark. Foto: Geir Norendal / NTB scanpix

En person pågrepet i væpnet politiaksjon i Skien

INNENRIKS 2018-08-31T10:25:20Z

Vitnebeskrivelser av en bevæpnet mann i kamuflasjeklær førte til en massiv politiaksjon fredag formiddag. – Han skulle bare trene med softgun, sier samboeren til VG.

Publisert: 31.08.18 12:25 Oppdatert: 31.08.18 14:27

Store politistyrker jaktet i flere timer på mannen som vitner hadde sett i skogsområdet ved Skien fritidspark. I tillegg til ambulanser, var også politiets beredskapstropp og politihelikoptre på plass.

Bakgrunnen var at politiet like før klokken 10.30 fikk inn meldinger fra flere som fortalte at de hadde sett en mann i kamuflasjeklær med tohåndsvåpen som virket ustabil, sier operasjonsleder Andre Kråkenes til VG.

Like etter klokken 13.30 melder politiet at de har kontroll på vedkommende. Ifølge Varden ble mannen pågrepet i forbindelse med en aksjon mot et bolighus.

– Han ringte politiet for å si at det kunne være han som var observert. Nå får vi finne ut hva som virkelig har skjedd her og en etterforskningsfase som er påbegynt, sier politistasjonssjef Dag Størksen ved Grenland til VG.

– Jeg er opptatt av at her var det virkelig grunn til bekymring og alt tilsa at vi måtte iverksette en stor politiaksjon. Så var det jo bra at det gikk som det gikk, fortsetter han.

Det ble ikke fremsatt trusler eller avfyrt skudd, men politiet rykket ut med massive ressurser i jakten på mannen. VG har snakket med samboeren, som forteller følgende:

– Jeg vil ikke han han skal fremstå sånn. Han skulle bare trene med softgun og gikk ut i skogen. Jeg tror ikke han har tenkt på at det var en barneskole der eller noen ting.

– Han er verdens snilleste, han tråkker ikke på en maur. Hvis han kan unngå det, så gjør han ikke det. Det er bare en softgun, men det er jo jævlig ubetenktsomt.

Det ligger flere skoler og barnehager i området, og elever og barn fikk beskjed om å holde seg innendørs. Etter hvert ble også elever fra Hjalmar Johansen videregående skole evakuert.

Før situasjonen var avklart snakket VG med Kurt Hella, som er far til to barn som går på Moflata skole. Han forteller at foreldrene fikk melding fra rektor om den pågående aksjonen, og at han og rundt 30–40 andre foreldre hadde samlet seg utenfor skolen til barna.

– Det er veldig mye politi her, både rundt skolen og oppe i skogen. Dessuten er det to politihelikopter som kjører lavt over området, sier han.

– Det er ganske surrealistisk. Det er sprøtt å se bevæpna politi på alle kanter av skolen. Men folk tar det forholdsvis fint, og det skal sies at politiet passer godt på og har bra kontroll akkurat her vi står, sier han.