UNDER PRESS: Sjef for Telenor i Skandinavia, Berit Svendsen. Her under et pressemøte tirsdag ettermiddag om netthastighet. Foto: Frode Hansen

Kilder til VG: Mener Brekke har forsøkt å fjerne Svendsen fra Telenor Norge i tre år

INNENRIKS 2018-08-29T17:47:41Z

Da Sigve Brekke i 2015 ble konsernsjef for Telenor Group skal han umiddelbart ha forsøkt å få daværende Telenor Norge-sjef Berit Svendsen sendt til Øst-Europa, ifølge VGs kilder. Tre år senere er virksomheten solgt.

Publisert: 29.08.18 19:47 Oppdatert: 29.08.18 21:09

Svendsen skal selv ha fortalt nære kolleger om jobbtilbudet, som skal ha kommet bare noen uker etter at Brekke startet i sin nye jobb i august 2015.

Etter det VG erfarer skal tilbudet ha dreid seg om å lede Telenors virksomhet i Ungarn. Det skal ha blitt presentert for Svendsen i september 2015, rett før Telenor-ledelsen dro på en felles samling ved Hurdalssjøen, opplyser en kilde til VG.

Tilbudt jobb i mindre selskap

Hadde Svendsen takket ja, ville hun gått fra å være sjef for et selskap som da hadde over 6000 ansatte og 32 milliarder kroner i inntekter, til et selskap med 1300 ansatte og bare 4,4 milliarder i inntekter, viser Telenors årsrapport fra 2015.

Årsaken til at både Berit Svendsen selv og andre kandidater var skeptiske til en lederjobb i Øst-Europa, skal ha vært at regionen ble ansett som et område uten muligheter for noe særlig vekst, både internt i Telenor og blant analytikere. Øst-Europa-virksomheten som Brekke ville sende Berit Svendsen til, ble internt ansett som stadig mindre viktig i Telenor-systemet.

VGs kilder sier Brekke helt siden tilbudet i 2015 har ønsket å få Svendsen vekk fra Telenor Norge-jobben.

“Det stemmer ikke. Telenor er et internasjonalt selskap med 75 % av omsetningen og 90 % av kundene utenfor Norge. Å ta spisskompetanse og erfaring fra avanserte markeder i Norden ut i verden, har vært grunnlaget for Telenors suksess de siste 20 årene”, skriver Sigve Brekke i en e-post til VG, og legger til:

“Dette med rullering av roller var vanlig også før jeg ble konsernsjef, og dialog på ledernivåene inneholder naturlig å se på muligheter for å bredde erfaringen for den enkelte, blant annet med utenlandsoppdrag. Jeg har som nevnt i VG tidligere rutinemessig og jevnlig dialog med alle mine ledere om nye muligheter, ønsker, roller og stillinger, både hjemme og i utlandet, for å bygge slik bred kompetanse. Berit gjør en svært god jobb i Norge, og det er naturlig å diskutere hvordan også resten av selskapet kan få glede av hennes erfaring og kompetanse”, skriver Brekke.

Solgte selskapet

Allerede sommeren 2017 rapporterte blant andre Bloomberg at det var dialog mellom Telenor og mulige kjøpere . I mai i år ble det kjent at Telenor solgte Øst-Europa-virksomhetene til PPF Group for 26,5 milliarder kroner.

Tirsdag kveld fortalte VG om hvordan kilder i Telenor opplever at Sigve Brekke forsøker å presse Berit Svendsen ut av den svært profilerte jobben for Telenor i Skandinavia. Blant annet blir Svendsen nå strippet for rådgivere og stabsfunksjoner.

Til sine nære kolleger skal Svendsen nylig ha uttalt at hun ikke vil gå frivillig fra jobben som sjef for Telenor i Skandinavia.

Berit Svendsen vil ikke kommentere VGs opplysninger, men viser til uttalelsene hun ga til VG tirsdag.

– Jeg forholder meg til den jobben jeg har, og forsøker å gjøre den på en så god måte som mulig. Så får vi se hva fremtiden bringer. Da jeg gikk inn i denne jobben, så var det med et perspektiv på noen år. Så får andre vurdere om de er fornøyde med den jobben jeg gjør. Det er jo ikke sånn at vi kan sitte og bestemme selv om vi skal ha jobben vår eller ikke, sa Svendsen da.

Kvinneproblem

Senere høsten 2015 stormet det rundt Brekke, etter at han utnevnte sin nye konsernledelse. Det var kun tre kvinner i ledergruppen på 21 personer.

Berit Svendsen, nå konserndirektør for Telenor i Skandinavia, var en av de mest omtalte kandidatene til konsernsjefjobben, men ble vraket blant annet på grunn av manglende internasjonal erfaring. Svendsen er i dag det eneste gjenværende medlemmet fra Brekkes første konsernledelse fra 2015.

VG avslørte også at blant de tre finalistene til å få jobben som konsernsjef, hadde ikke daværende styreleder Svein Aaser og hodejegerselskapet funnet en eneste kvinne som kandidat.

Wærsted ringte Svendsen

I begynnelsen av august i år meldte NRK at Svendsen hadde fått flere tilbud fra Brekke om prosjektstillinger i Asia. Sjefsjobben for DTAC, Telenors datterselskap i Thailand, skal etter det VG erfarer være et av jobbtilbudene.

– Gunn Wærsted har ringt Berit Svendsen flere ganger for å få henne til å ta Asia-jobben, sier en av kildene.

Styreleder Gunn Wærsted vil ikke kommentere hvorvidt hun har kontaktet Svendsen direkte, men sier dette om bråket i selskapet nå:

– Vi i styret er opptatt av å bredde ut og videreutvikle kompetansen til alle ledere i selskapet. For øvrig har jeg ingen kommentarer om dialogen som konsernsjefen har med sine ledere, sier Wærsted til VG.

Thailand er et stort og krevende marked for Telenor. Selskapet har mistet seks millioner kunder siden 2014 og har gått fra å være nest størst til tredje største operatør i landet. Samtidig må Telenor og de andre konkurrentene ut med milliarder i investeringer og lisensavgifter .