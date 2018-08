USOSIAL SKATT: Bompenge-vedtakene fører til store protester på Nord-Jæren. Protesterende bilister og gående lammet trafikken i Stavanger og Sandnes i flere timer onsdag kveld. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Bompengeopprør over hele landet

Misnøyen mot nye og planlagte bomringer er massiv flere steder i landet. Familier protesterer mot flere tusen kroner i ekstra utgifter årlig.

Publisert: 25.08.18 06:47

Det gryende «Partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger » vil stille til valg i landets største byer neste år, og tar mål av seg til å bli et samlende parti for alle som er imot bompenger på veiene.

– I utgangspunktet var bompenger en slags lokal ekstradugnad når viljen var stor for å få bukt med et konkret veiproblem. Nå er denne ekstradugnaden blitt selve systemet og bærebjelken i finansieringen av statlig veibygging. Dette vil vi stanse - og erstatte med en økt skattesats, sier partileder Frode Myrhol (46).

Stiller liste i mange byer

Forsikringskonsulenten fra Sunnmøre har sittet i Stavanger bystyre siden 2015, og har nå søknad inne i Brønnøysundregisteret for å få partiet registrert som landsdekkende politisk parti. Dette krever minst fem tusen godkjente underskrifter.

– Vi tar sikte på å stille til valg i Oslo, Bergen, Tønsberg, Kristiansand, Trondheim, Drammen og Tromsø, foruten Stavanger, sier Myrhol til VG.

– Strategien for rikspartiet vil være å legge seg i sentrum, og for eksempel være moderat i innvandrings- og integreringsspørsmål for ikke bare å være et alternativ for FrP-velgere, sier han.

Rogaland protesterer

I oktober åpner 38 nye bomstasjoner i distriktet etter at et samlet Storting vedtok Bypakke Nord-Jæren. I løpet av 15 år skal det kreves inn 25 milliarder kroner i bompenger.

Bompakken består av fem bomringer rundt Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus, Risavika og Stavanger lufthavn Sola.

Prisene: Personbil kr 44,- i rushtiden, kr 22,- utenom. Rabatt med bombrikke er 20 prosent.

Onsdag kveld protesterte folk i Stavanger og Sandnes, og lammet trafikken i flere timer begge steder.

I en epost til VG understreker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at bompakken på Jæren er vedtatt av lokalpolitikerne, riktignok mot FrPs stemmer. Han sier at det er mulig å endre på pakkene, men at det er lokalpolitikernes beslutning.

Nytt parti mot bompenger i Tønsberg

Neste høst stiller et helt nytt parti til kommunevalget: Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger i Tønsberg. I en kronikk i Tønsberg Blad skriver Johan M. Nome at målet hans er at alle skal vite hva bompenger egentlig er, og at enda flere skal avsky «denne økonomiske terroren mot de fattigste».

Ordfører Petter Berg (H) skriver i en epost til VG at det er under arbeid å innføre en såkalt bypakke for Tønsberg-regionen, hvor satsene ikke er fastsatt.

– Dette vil avhenge av hvilke traseer som blir valgt. For øvrig har vi bare bompenger på E18.

Bergen: Folkeaksjon mot bompenger har 27 000 følgere

Prisene: Lett kjøretøy kr. 54,- i rushtiden, kr 29,- utenom. Rabatt med brikke: 20 prosent

I 2016 dannet bergenseren Trym Aafløy (55) Foreningen Folkeaksjonen mot mer bompenger i Bergen, og har nå over 27 000 følgere på Facebook.

I år forkynte Aafløy at han danner parti og stiller til kommunevalget i 2019.

Det er ventet at at elbiler fra neste år vil måtte betale bompenger i Bergen, med en redusert sats.

Lørenskog: Må gjennom Oslo-bomring

Rundt 60 nye bomstasjoner blir satt opp i Oslo og Akershus i løpet av neste år. Disse vil øke den årlige bruttoinntekten fra bompenger med om lag 900 millioner kroner.

I juni ble trinn 2 av Oslopakke 3 vedtatt i Stortinget. Der ble det bestemt at det skal settes opp en ny bomring langs grensen mellom Oslo og Lørenskog kommune.

Det betyr at enkelte innbyggere i Lørenskog må betale bompenger når de skal kjøre til skole, SFO og alle andre kommunale tjenester. Dette har vekket reaksjoner blant de rammede beboerne.

Frykter butikkdød i Lillesand

Høyres gruppeleder i Lillesand går nå ut mot den planlagte bompakken for regionen.

I en kronikk i Fædrelandsvennen reagerer gruppeleder i Lillesand Høyre, Einar Holmer-Hoven, på at bilistene i Kristiansand blir belastet enda mer.

– I disse dager er Bompengepakke for Kristiansandregionen på høring. Planen legger opp til 16 bomstasjoner rundt Kristiansand og Sørlandsparken, derav 11 helt nye bomstasjoner. Eksisterende satser økes med 50 prosent. Bilistene, som gjerne består av vanlige familier, skal belastes for 6,14 milliarder kroner, skriver han.

– Til syvende og sist er det politikerne i Kristiansand som selv velger dette. Ingen andre.

Protesttog i Drammen

I april tok innbyggerne til gaten i Drammen i protest mot bomstasjoner som følge av Buskerudbypakke 2.

Kongsberg-nei

Kongsberg kommune har takket nei til å forhandle om bypakkemidler på grunn av at det vil medføre bompengefinansiering.

Protesttog i Åsane

I Åsane i Bergen er innbyggerne i harnisk over å bli omringet med bomstasjoner uten at de blir tilgodesett med noen av inntektene. Aksjonens navn: «Stopp ytre bomring i Åsane».

Vil skifte kommune

I bygda Ålvik i Hardanger ønsker innbyggerne å skifte fra Kvam kommune til Voss kommune. Årsaken er bompenger som belastes bygda, men som går til utbedringer i kommunesentrumet Norheimsund og Øystese.

Protest i Fana

Beboere på Grimseid i bydelen Fana i Bergen protesterer mot å få bomstasjoner som medfører at de må betale for å kjøre til skole, barnehage, butikk og fritidsaktiviteter.

Kråkerøy-protest

På Kråkerøy i Østfold har innbyggerne samlet inn 300 overskrifter for å få bystyret i Fredrikstad til å redusere bomsatsene. Bystyret har bedt staten om støtte for å imøtekomme ønsket.