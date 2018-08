OMKAMP: Bjørnar Moxnes (Rødt) vil stoppe alle tvangssammenslåingene av fylker. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Rødt-lederen: Vil stoppe alle tvangssammenslåinger etter Finnmark-bråket

Monica Mæland (H) har sagt at hun frykter at Finnmarks-opprøret kan velte hele regionreformen. Det håper Rødt hun får rett i, og de vil følge opp på Stortinget.

– Det er veldig bra hvis sammenslåingskollapsen i Troms og Finnmark gjør at tvangssammenslåingen stanses landet rundt, der det ikke har vært noe lokalt ønske om sammenslåing. Jeg ser frem til full sammenslåingskollaps, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

Prosessen med å slå sammen Troms og Finnmark er i øyeblikket helt fastlåst. Sp har varslet forslag i Stortinget om å skrote sammenslåingen av Norges nordligste fylker, og Ap og de andre rødgrønne vil heller ikke tvinge dem sammen. Dermed er det opp til KrF, som holder det åpent og henger det på hvilke oppgaver regionene får .

Nå varsler Rødt at de vil komme med et nytt forslag den 15. oktober, når regjeringen legger fram planen for nye oppgaver til regionene: De vil stoppe alle tvangssammenslåingene.

– Vi vil vi jobbe for et flertall som følger opp Mælands dystre spådom , som vi ser veldig lyst på, sier Moxnes.

Motstand i Viken

Rødt vil altså stoppe alle sammenslåingene, bortsett fra i Aust- og Vest-Agder og Nord- og Sør-Trøndelag.

– Utenom Trøndelag og Agder hvor det har vært langvarige lokale prosesser med folkelig støtte, er fylkessammenslåingene meningsløse og mangler enhver form for legitimitet. Vi får først nullstille tvangssammenslåingene, så diskutere nye oppgaver, så finne ut om det er noe som kan overføres og løses av dagens fylker eller i samarbeid mellom fylker. Hvis det viser seg at det er umulig, så får vi vurdere om vi må tegne kartet på nytt. Forutsetningen er at det er lokale folkeavstemninger.

Det er ikke bare i Finnmark det fortsatt er motstand mot sammenslåing. Frps gruppeleder i Akershus, Vibeke Limi, varslet omkamp om tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold til storfylket Viken til ABC nyheter.

– Kommer dette til Stortinget som en sak og Finnmark får forbli som de er, kan de ikke la oss tvangssammenslåtte forbli slik, sa Limi.

Nye Viken strekker seg rundt Oslofjorden og vil huse nærmere 1,2 millioner innbyggere. Akershus ville heller slås sammen med Oslo, men det ville ikke Oslo.

Støre: Venter på oppgaver

Konfrontert med Rødts forslag, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG at Ap legger til grunn at det er flertall for regionreformen i Stortinget, og at fylkene gjennomgående forholder seg til det og er i gang med tilpasninger.

– Arbeiderpartiet har stemt nei til sammenslåing med tvang, men er nedstemt. Det måtte eventuelt avklares et nytt flertall i Stortinget for at en slik avstemning over alle sammenslåingene vil ha mening.

– Saken vil stilles i et nytt lys om for eksempel KrF snur i synet på reformen i lys av det innholdet i de oppgavene regjeringen vil foreslå i oktober.

– Gir dette Mæland rett i at hele reformen kan veltes av Finnmark-opprøret?

– Regjeringen og Mæland må ta det hele og fulle ansvaret for den usikkerheten som er oppstått, og misnøyen som er der det er anvendt tvang. Reformen er dårlig utredet og svakt forankret, og innholdet i oppgavene er ikke avklart. Det er urimelig å gi Finnmark skylden for å velte reformen. Situasjonen regjeringens regionreform og Finnmark nå er i, er bare et bevis på at reformen var dårlig planlagt og er dårlig gjennomført.

Mæland har tidligere slått tilbake på Støres reform-kritikk med at hun forventer at han respekterer flertallets avgjørelse , og at han synes å vite bedre enn stortingsflertallet.

KrF: Har forventninger

– Vi vurderer ingen andre forslag før vi har oppgavefordelingen, svarer KrF-nestleder Olaug Bollestad på spørsmål om KrF vil vurdere Rødts forslag som kommer når oppgavefordelingen legges fram.

– Hva slags forventninger har dere til oppgavene?

– At det er oppgaver som monner, det var jo hele grunnen til regionreformen.

– Hva mener dere med oppgaver som monner?

– Det har jeg sagt: Ekspertutvalget har levert forslag, og nå ligger ballen hos regjeringen som skal velge ut og komme med sak. Det er deres oppgave! skriver Bollestad.

– Finnmark må ses separat

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til VG at Sp er klare på at de er imot regionreformen, men mener spørsmålet om Troms og Finnmark må ses separat, og derfor har fremmet et eget forslag om dette.

– Denne sammenslåingen er helt spesiell. Det kom bare som et bordforslag i siste liten, og de har hatt en folkeavstemning som Stortinget må ta stilling til. Når egentlig ingen partier vil ha det, og ingen folk vil ha det, har jeg tro på at vi skal få flertall mot regjeringens tvang.

Vedum lover ikke støtte til Rødt-forslaget, men lover motstand mot også resten av reformen:

– Vi har vært imot reformen hele veien, og vil bruke første mulighet vi har til å gjøre om på den. Spesielt regionen Viken er en ekstremt stor og rar konstruksjon. Vi vil gjerne ha debatt i Stortinget om Viken, og vil komme tilbake med egne forslag. Grunntonen nå være at hvis du vil bestå som fylke, må du få bestå som fylke.