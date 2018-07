ALVORLIG: Politibilene hadde store skader etter kollisjonen. Foto: VG-tipser

Politibiler krasjet i Oslo: To sendt til sykehus

Publisert: 29.07.18 04:30 Oppdatert: 29.07.18 04:53

To sivile politibiler var involvert i en kraftig kollisjon i Oslo natt til søndag.

De to sivile tjenestebilene kolliderte med hverandre i Thorvald Meyers Gate på Grünerløkka i Oslo like etter klokken tre natt til søndag.

Bilene var på vei til et oppdrag på Birkelunden på Grünerløkka, der det var melding om en voldsepisode.

– To tjenestepersoner er kjørt til sykehus, og to tjenestepersoner er sendt til legevakten. Jeg kjenner ikke skadeomfanget, men de følges opp, sier operasjonsleder Tor Guldbransen i Oslo politidistrikt til VG.

Andre enheter respondert på voldsepisoden, opplyser han.

Klokken ti på fire søndag morgen sier han at tjenestemennene er bevisste, men at skadeomfanget fortsatt er ukjent.

– Vi vet at de er bevisste og gjør rede for seg, men vi har ikke fullt skadeomfang, sier Guldbrandsen.

En forbipasserende som bevitnet ulykken forteller at bilene kjørte svært fort. Han forteller at han og noen andre var på vei ut i gata da de bilene suse forbi, og så hørte et kraftig smell.

– Vi så aldri sammenstøtet - da vi hørte smellet snudde vi oss og så bilene sånn som de ser ut på bildet, sier Runar, som ikke ønsker etternavnet på trykk.