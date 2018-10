STÅR FAST: Sandra Bruflot er tydelig på at abortloven ikke må endres. Foto: VIDAR RUUD / NTB scanpix

Bruflot går hardt ut mot Ernas KrF-flørt: – Ekstremt skuffet

2018-10-18

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot sier tydelig nei til endringene i abortloven som Erna Solberg åpner for.

Unge Høyre -leder Sandra Bruflot reagerer kraftig på utspillet fra statsministeren, hvor hun tilbød KrF mulige endringer i abortloven.

– Jeg er ekstremt skuffet over at Høyre vurderer de endringene. Og det tror jeg det er ganske mange i Unge Høyre som er, sier Bruflot til VG.

Da VG møtte Erna Solberg i Brussel torsdag ettermiddag åpnet hun for å kunne gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort, som altså betyr at det ene av to friske fostre kan aborteres innenfor uke 12.

Solberg er også åpen for endringer i den omstridte bestemmelsen som gir rett til abort i tilfelle det ufødte barnet diagnostiseres med alvorlig sykdom, for eksempel Downs syndrom.

– Ikke Høyre-politikk

Bruflot tror det er mange hos ungdomspartiet som synes det er meningsløst å vurdere de nevnte endringene, spesielt ettersom Arbeiderpartiet har vært tydelige på at de ikke er villige til å forhandle på dette punktet.

Også AUF har sagt blankt nei til å endre i abortloven. Også Trine Skei Grande og Abid Raja i Venstre har gjort det klart at det ikke er aktuelt for dem å gå med på de nevnte endringene.

–Jeg var forberedt på at Høyre kom til å gi mye, men akkurat dette spørsmålet trodde jeg var avklart. Det er ikke Høyres politikk. Unge Høyre er helt tydelige på at dagens abortlov skal være som den er i dag, sier hun.

Bruflot mener Høyre og KrF har masse til felles, som burde holde for å komme til enighet.

– Som private og ideelle aktører, fritt behandlingsvalg, nei til tidlig ultralyd og mye mer. Her er vi villige til å gå lenger enn venstresiden, sier Bruflot, og gjentar:

– Vi er veldig skuffet over at de vurderer dette.