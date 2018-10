PÅ DENNE TIDEN I FJOR: Det var godt med snø på Rena i Østerdalen den 24. oktober i fjor. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Neste uke kommer snøen

INNENRIKS 2018-10-19T08:00:41Z

Temperaturen halveres flere steder neste uke. I Midtnorge kan det komme en halvmeter snø et lite stykke over havnivå.

Publisert: 19.10.18 10:00

– Det blir nok ikke snø helt ned i fjæresteinene, men fra tirsdag og onsdag kommer mye nedbør som snø fra Ålesund og nordover. Noen hundre meter over havet kan du fort få en halvmeter. Det blir i det hele tatt en del snø i Midt-Norge noen dager neste uke, sier vakthavende meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo til VG.

Foranledningen er et lavtrykk som kommer over Island på lørdag. Søndag og mandag kommer dette over Norskehavet og legger seg utenfor kysten. Dette gir nordvestlig vind og nedbør.

På Meteorologisk institutt bifaller de varselet om kaldere temperaturer og snø noen steder.

– I disse områdene vil du kunne få byger som inneholder ganske mye sludd, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.

Frost på Østlandet

Han sier det kan komme snø, selv om det er noen plussgrader.

– Når det kommer en byge, særlig om det er tørr luft rundt, kan det trekke ned kald luft og dra snøgrensa langt ned, sier Løvdal.

Østlandet vil få en del vind, ifølge StormGeo, men skjermes ellers for været vestfra. Klarvær og lite skyer i natt har imidlertid gitt en liten påminnelse, også her, om at kaldere vær er på vei:

– Mye vær i vente

I høyfjellet har snøen kommet for å bli, forteller Krogsæter, men i resten av landet forsvinne igjen. Mot slutten av uka og neste helg er det meldt mildere vær igjen, og det skal vare lenge nok til at det verste smelter bort.

Før den tid er det også meldt voldsom nedbør på Vestlandet . Søndag og mandag kan det komme nye 150-200 millimeter regn til sammen.

– Det ser ut til at fuktigheten er transportert hit langveisfra, fra havområdene utenfor Florida i USA. Mitt anslag er foreløpig på 50–70 mm søndagen, og det samme mandag. Tirsdagen er usikker ennå, men kan også komme opp i samme mengde. Så ser det ut til av nedbørsområdet eller «elven» svinger av mot sør, og vi går over til mer ordinært bygevær på Vestlandet, sa Camilla Albertsen i StormGeo til VG tidliger denne uka.

– Det er med andre ord mye vær i vente flere steder i landet, sier Krogsæter.