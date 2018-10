OMSTRIDT: Løken gård er den eneste gården i Norge med tillatelse til å drive oppdrett av hunder og katter til dyreforsøk. Foto: JONAS FALCH

Vil stoppe gård som driver oppdrett til dyreforsøk

INNENRIKS 2018-10-19T06:01:32Z

Nær 27.000 tusen har signert et opprop om å stenge Løken gård, som driver oppdrett av hunder og katter for dyreforsøk. Selv avviser Løken gård at de driver med mishandling av dyr.

Publisert: 19.10.18 08:01

I flere år har dyrevernsforkjempere forsøkt å stenge Løken gård i Eidsberg i Østfold, og nå har nærmere 27.000 personer signert et nytt opprop i håp om å få det til å skje.

Gården er den eneste gården i Norge med tillatelse til å drive oppdrett av hunder og katter til dyreforsøk.

« Jeg er sjokkert! Hvem skulle vel tro at det i Norge finnes en gård som driver oppdrett av hunder og katter til dyreforsøk?», skriver Petter Farstad i et innlegg på Facebook, som først ble omtalt av NRK .

Innlegget, som ble publisert tirsdag 16. oktober, har allerede blitt delt nærmere 10.000 ganger. I innlegget ber Farstad folk om å signere et opprop for å få Løken gård stengt.

– Det går veldig fort unna. Nå er vi oppe i over 26.000 stykker som har signert, sier Farstad til VG.

Underskriftskampanjen ble startet tirsdag og er allerede den mest signerte kampanjen på nettstedet de siste 30 dagene.

– Jeg vet at det bor mange dyrevernere i Norge, men jeg hadde ikke regnet med dette. Jeg er kjempefornøyd med at det er så stort engasjement, sier Farstad.

Fremkaller hjerteinfarkt

Jonas Falch er ansvarlig for sikkerhet på gården. Han sier til VG at han forstår at folk reagerer på at hunder og katter blir brukt til dyreforsøk, men mener underskriftskampanjen bygger på gammel og feilaktig informasjon.

– Jeg syns det er helt greit, og også riktig at folk spør hva gården driver med og protesterer, dersom de tror det handler om mishandling, men det driver vi ikke med. Vi selger heller ikke dyr til institusjoner for at de skal bli mishandlet, sier Falch.

Han forklarer at hundene sendes til forskerteam som prøver ut nye metoder for å redde livet til mennesker som får hjerteinfarkt. Han understreker at han ikke har kompetanse på området, men at han kan fortelle det han mener å vite.

– Man underbinder hjertet på den måten at det fremkaller et hjerteinfarkt på et friskt hjerte. Når hjerteinfarktet har tatt tak forsøker man å stoppe det før hundene får skader. Jeg tør ikke å gå mer i detaljer, det blir bare synsing, sier Falch.

Han sier at hunden er i dyp narkose under hele seansen.

Farstad hevder i oppropet at Løken gård selger dyr til dyreforsøk rundt om i Europa og at gården ble tvunget til å utlevere flere hunder tilbake til eierne sine, etter at det kom frem at de skulle selges til dyreforsøk.

– Det var ingen rettssak, men ett søksmål for å se om hundene hadde det best på Løken gård eller hjemme der de kom fra. Retten kom frem til hundene hadde det best i private hjem, sier Falch.

Ikke tillit

Petter Farstad stoler ikke på at dyrene blir behandlet bra, hverken på gården eller dit de blir sendt for å brukes til forskning.

– Falch sier dyrene blir lagt i dyp narkose under forsøkene?

– Jeg vet han sier det, men jeg stoler ikke på ham, sier Farstad.

Selv om dyrene blir brukt til forskning på hjerteinfarkt, synes ikke Farstad at det forsvarer praksisen.

– Jeg ser den, men jeg synes det blir feil å bruke kjæledyr som folk assosierer seg med, som hunder og katter, til dyreforsøk, sier Farstad, som understreker at han har igangsatt oppropet som privatperson.

– Jeg er bare engasjert, for dyrenes ve og vel, sier han.

Det ferdige oppropet vil han sende til Landbruks- og matdepartementet.

Narkose, operasjon og avliving

Falch understreker at de heller ikke selger dyr til andre land i Europa utenom Norge og Sverige. Falch sier at de kun leverer til institusjoner hvor de vet at dyrene blir godt ivaretatt.

– Vi leverer bare dyr til akuttforsøk. Vi kjenner godt til de vi leverer til og at dyrene blir godt ivaretatt. Dyrene blir lagt i narkose, så operert og avlivet, sier Falch.

Løken gård driver både med oppdrett av hunder og katter. I fjor leverte gården fire hunder til hjerteforsøk, men ingen katter ble brukt. Falch forteller at gården driver helt etter det som er lovlig og at de ikke har fått noen anmerkninger på inspeksjonene Mattilsynet har hatt på gården.

Hunden i denne videoen satte åpenbart ikke pris på fangenskap:

Mattilsynet: – Oppfyller kravene

Fungerende avdelingssjef i nasjonale oppgaver i Mattilsynet, Dag Atle Tuft, skriver i en mail til VG at det ikke er lov til å drive med dyreforsøk i Norge uten særskilt tillatelse og slike virksomheter skal godkjennes av Mattilsynet.

Hvert forsøk som planlegges må søkes om.

– Det er blant annet ikke lov å benytte dyr i forsøk hvis man kan oppnå samme kunnskap uten bruk av dyr, det skal alltid benyttes så få dyr som mulig, og forsøket skal alltid utføres slik at dyrevelferden er best mulig under forsøket, forklarer han.

Deretter gjøres det en rekke vurderinger, blant annet om resultatene fra forsøket vil rettferdiggjøre belastningen fra dyrene.

– Løken gård er godkjent som oppdretter og formidler av forsøksdyr i henhold til forskrift for bruk av dyr i forsøk, og oppfyller kravene i regelverket. Ved tidligere tilsyn har dyrevelferden vært godt ivaretatt. Forsøksdyrforskriften er hjemlet i Dyrevelferdsloven, og det stilles de samme krav til beskyttelse av alle arter som er omfattet av dette regelverket.

– Godkjenning av forsøksdyrvirksomheter gis på grunnlag av inspeksjoner og dokumentasjon på at kravene i regelverket er oppfylt.