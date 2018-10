RETTSMØTE: PST har anket avgjørelsen om at Mikhail Botsjkarev skal løslates. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Vil løslate spionsiktet russer

INNENRIKS 2018-10-18T08:40:16Z

OSLO TINGRETT (VG) Oslo tingrett har besluttet at mistanken mot spionsiktede Mikhail Botsjkarev ikke lenger holder til varetektsfengslet. PST anket avgjørelsen på stedet.

Publisert: 18.10.18 10:40 Oppdatert: 18.10.18 11:56

Torsdag var det nytt fengslingsmøte i Oslo tingrett i forbindelse med at Mikhail Botsjkarev (51) er siktet for spionasje etter et seminar på Stortinget tidligere i høst. Der ble det besluttet at han må løslates fra varetekt.

PST ba om to nye uker i varetekt med brev- og besøksforbud for Botsjkarev, men fikk ikke medhold. Tingretten mener at mistanken ikke lenger kan opprettholdes etter at fire uker med etterforskning ikke har ført til håndfaste bevis for spionasje.

PST anker avgjørelsen, og ber om såkalt oppsettende virkning, som gjør at russeren ikke kan løslates før anken er behandlet i Borgarting lagmannsrett.

Lettet

Forsvarer Hege Aakre sier til VG at Botsjkarev er lettet, og at han håper kjennelsen opprettholdes i Borgarting lagmannsrett.

– Det har ikke fremkommet noe teknisk bevis som underbygger mistanken, sier hun.

Etter at dommer Eirik Aas leste opp kjennelsen var Botsjkarev knapp, men fremsto lettet. Han uttalte seg kort på russisk, og forlot deretter salen raskt etter.

– Nå snakkes vi igjen på mandag før jeg reiser hjem, sa han til pressen ifølge NTBs oversettelse.

Hun forteller at dersom russeren løslates, ønsker han å dra hjem til familien så fort som mulig.

Siden PST ba om utsatt iverksettelse blir Botsjkarev sittende over helga. PST får nå til fredag klokken 12 for å formulere et støtteskriv til anken. Saken blir så skriftlig behandlet i Borgarting lagmannsrett mandag.

– Han forstår at det fortsatt tar litt tid. Men det er bra for han å oppleve at noen tror han. Han er fortsatt opptatt av å bli renvasket, sier Aakre.

– Det er den riktige avgjørelsen. Bevisgrunnlaget har bare blitt mindre og mindre, og mistanken var svak i utgangspunktet. PST har også hatt lang tid til å etterforske saken uten å finne noe som underbygger mistanken som oppsto, sier Aakre til VG.

Anket på stedet

Aktor, politiadvokat Kathrine Tonstad i PST, forteller at de mener bevisbildet er uendret siden forrige fengslingsperiode.

Hun sier at det har blitt avhørt en rekke vitner i etterforskningen, og at det nå er tekniske undersøkelser som gjenstår.

– Nå har retten kommet med sin vurdering av mistankegrunnlaget, og det tar vi til etterretning. Vi har ikke kommet så langt som vi ønsker i etterforskningen, men retten tar en helhetlig konkret vurdering her, sier hun.

– I denne saken mener PST at det fortsatt foreligger skjellig grunn til mistanke, og så har retten tatt sin beslutning. Det står retten fritt til.

Hun kommenterer ikke hva som vil skje dersom russeren nå forlater Norge.

– Først må vi håndtere ankespørsmålet, dersom han da løslates står han fritt til å forlate landet. Men jeg konstaterer at retten er uenig med PST, sier Tonstad.

Hun legger til at PST nå vil vurdere hvordan anken skal utformes, men at det er de samme argumentene om skjellig grunn til mistanke som vil legges til grunn.

Pågrepet i september

Den 51 år gamle mannen er siktet for straffelovens paragraf 121 som omhandler ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Han ble varetektsfengslet 22. september.

Botsjkarevs atferd og handlinger mens han deltok på ECPRD-konferansen på Stortinget for fire uker siden, skal ha vært så spesiell at PST ble varslet om saken. PST pågrep Botsjkarev på Oslo lufthavn på vei ut av landet fredag kveld 21. september.

Etter ECPRD-konferansen ble det innført printer-nekt på Stortinget og deler av Arbeiderpartiets forsvarspolitikere skal ha byttet sine telefoner etter pågripelsen.