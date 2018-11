Hamrer løs med abortspørsmål – krever svar fra likestillingsministeren

* Audun Lysbakken, SV-leder, spørsmål statsiminster til Erna Solberg:

Statsministeren har i mediene åpnet for å forhandle med Kristelig Folkeparti om abortlovens paragraf 2c. Statsministeren har i intervjuer gitt inntrykk av at dette er mulig uten noen form for innskrenking av kvinners rettigheter, og i mediene verserer det lekkasjer om ulike modeller for endring, som visstnok skal være til diskusjon i statsministerens parti. Stemmer det at det er aktuelt for regjeringen å gjøre endringer i abortlovens paragraf 2c?

* Kari Elisabeth Kaski, finans, spørsmål til likestillingsmin. Linda Hofstad Helleland:

Likestillingsministeren har så langt ikke villet uttale seg om dette spørsmålet som verserer i mediene nå, og som i stor grad vil påvirke kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

I et likestillingsperspektiv, hvordan stiller likestillingsministeren seg til forslaget om å fjerne paragraf 2c, og hvilke utslag ser ministeren for seg at det vil ha for kvinners rett til å bestemme over egen kropp?

* Torgeir Knag Fylkesnes, Næring, Spørsmål til helseminister Bent Høie

Statsministeren har åpnet for å svekke abortloven, selv om det ikke ligger noe konkret forslag på bordet har det kommet en rekke antydninger om innhold.

En av svekkelsene av abortloven som har vært lansert er at bare fostre som «ikke er levedyktige» skal omfattes av abortloven. Fra faglig hold er det stor uenighet om hvordan det skal defineres Hvordan definerer statsråden «ikke levedyktig» om foster?

* Freddy André Øvstegård, likestilling, spørsmål til helseminister Bent Høie om abort og homofili

Helseministeren har i flere intervjuer i sammenlignet skeive og mennesker med Downs Syndrom for å støtte sitt konservative syn på kvinners rett til selvbestemt abort, med bakgrunn i et hypotetisk "homogen". Mener helseministeren at det å være homofil gir han mulighet til å forstå hvordan det er å ha Downs Syndrom, mener han det er sammenlignbare grupper og et argument for å innskrenke kvinners selvbestemmelsesrett i abortspørsmålet?

* Karin Andersen, Kommunal, spørsmål til arbeidsminister Anniken Haugli

Stortinget har pålagt regjeringen å bedre pleiepengeordningen, for det er uakseptabelt at det skal være tidsbegrensning på at foreldre får være med barn som er kritisk syke. Budsjettet kom, ingenting der. Lovforslaget ble varslet, men ingen ting kom. Nå tør ikke foreldre med kritisk syke barn ta ut nødvendig permisjon fordi de er redde for å bruke opp kvoten sin. Når kommer forslaget om å oppheve tidsbegrensningen for pleiepengeordningen?

* Sheida Sangtarash, helse og omsorg, spørsmål til helseminister Bent Høie

Stortinget har vedtatt at regjeringen skal legge frem sak om å fjerne kuttet i pleiepengene. Det har ikke skjedd. Hvis regjeringen får viljen sin om å nekte familier med unger som er alvorlig syke i mer enn 1 300 dager pleiepenger, hvordan tenker helseministeren at disse familiene skal ha råd til å følge ungen sin på sykehuset, slik alle barn har rett til?

* Olivia: Corso Salles, vara på justis, spørsmål til arbeidsminister Anniken Haugli

Noe av det aller viktigste for mange familier er å få hjelp til å klare seg når hverdagen er som vanskeligst. Vil regjeringen støtte SVs forslag om å lovfeste en ordning med familievikar som skal hjelpe familiene når det er aller vanskeligst?

* Mona Fagerås, utdanning, til kunnskapsminister Jan Tore Sanner

Foreldre med barn som for eksempel har en utviklingshemming og som trenger en skolefritidsordning også etter fjerde klasse må mange steder betale for dette, selv om skolen er helt gratis for alle andre femte, sjette og sjuendeklassinger. Mener statsråden det er rettferdig at foreldre med utviklingshemmede barn får denne ekstraregningen?