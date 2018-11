INVADERER: US Marines gjør seg klare til å invadere Oppdal. Sersjant Brian Bowers (med ryggen til fotografen) samler troppene. Foto: Thomas Andreassen

Nå står «slaget om Oppdal»

OPPDAL (VG) I Oppdal sentrum sitter nervøse innbyggere og kikker ut igjennom vinduet. Snart skal fire stridsvogner fra US Marines rulle inn i bygda.

Ved Oppdalsporten kro, butikk og motell, like ved Oppdal flyplass, samler pansrede stridsvogner fra US Marines seg. Dette er en av tre amerikanske tropper som skal angripe Oppdal fra hver sin retning. Til sammen skal 5.000 soldater kjempe i et av de største slagene i NATO-øvelsen Trident Juncture.

Angriper flyplassen

Sersjant Brian Bowers fra US Marines samler troppene ved Oppdalsporten og gjør seg klar til å invadere.

– Vi samler alle kjøretøy og laster av her. Og så gjør vi oss klare til å angripe Oppdal flyplass, sier han til VG mens han dirigerer personellet som laster stridsvogner av store militære fraktfartøy.

En av de andre troppene som skal angripe tettstedet i Trøndelag, er fra «Second Marine Division». De er satt opp på lettere kampkjøretøy.

Onsdag var VG med dem på øvelse: – Det er den flotteste generasjonen av amerikanere du vil finne, mener offiseren.

Denne styrken skal ta seg inn i byen med fire stridsvogner og to andre militærkjøretøy.

Der vil blant annet en spansk bataljon forsøke å forsvare byen, men de vil ikke klare å stå imot de invaderende styrkene, som til slutt skal ta området.

– Etter at vi har angrepet flyplassen, kjører vi inn i Oppdal sentrum, forteller Bowers.

Heimevernet kriger mot seg selv

US Marines får bistand fra Heimevernet i kampen om Oppdal. Det gjør også den spanske bataljonen som skal forsvare byen. Dermed kjemper Heimevernet mot seg selv. Det er heimevernssoldater fra innsatsstyrke Rype fra Trøndelag som skal kjempe sammen med US Marines, mens innsatsstyrke Archery fra Møre skal kjempe med spanjolene.

Heimevernet kan brukes til vakthold og sikring, men også i offensive kampsituasjoner sier Stein Cato Nybakken i Heimevernet. De deltar med omtrent 200 til 250 soldater.

– Heimevernet har en viktig rolle. De er lokalkjente, kjenner terrenget og er vant til å operere i dette klimaet.

Til slutt faller Dovre

Når amerikanerne har tatt Oppdal, skal de bevege seg sørover mot Østerdalen. Til slutt faller Dovre.

– Jeg er ikke sikker på når vi beveger oss videre. Da beveger vi oss først mot Hjerkinn og Folldal.

Det er i hovedsak US Marines som skal angripe Oppdal torsdag. De vil også få bistand fra en mindre styrke fra Heimevernet, som skal være i terrenget utenfor byen. US Marines er på Parti Nord, det invaderende partiet, i den store NATO-øvelsen Trident Juncture.

– Det er tre tropper fra US Marines som angriper Oppdal fra øst, nord og vest. Men fordi dette er en live-øvelse vet vi ikke hvordan de vil angripe eller hvor mye utstyr de har med seg, forklarer Larry Boyd, informasjonsansvarlig for gruppen som har samlet seg ved Oppdalsporten.

Scenarioet for øvelsen er at Norge angripes av en rekke land under ledelse av den fiktive nasjonen «Murinus». Så skal Norge forvare seg med NATO-hjelp, og ta tilbake områdene.

Saken oppdateres!

