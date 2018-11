Blå side slo tilbake på landsmøtet, men tapte kampen om hemmelig votering

GARDERMOEN (VG) Kompromissforslaget fra KrFs landsstyre skapte høy temperatur på landsmøtet. Sentrale blå topper ville ha omkamp på hemmelig votering, men tapte.

SISTE: 11.35: Det var utrolig jevnt, men hemmelig votering vant frem. 101 av 190 delegater ville ha hemmelig votering, mot 89 som ville ha åpen votering.

Landmøtet hadde knapt kommet i gang da fylkeslederen i Agder Per Sverre Kvinlaug, som er blå, gikk opp på talerstolen og talte for at avstemningen må være åpen. Han ba de blå stemme for det, selv om han i går satt i salen da et kompromissforslag som sa det motsatte ble laget.

Partiledelsen jobbet hardt for å få med seg landsmøtet på et hemmelig valg, men møtte knallhard motstand i salen.

Det var full jubel i partileder Knut Arild Hareides røde leir etter landsstyremøtet i KrF i går kveld. Der kom det nemlig på plass et kompromissforslag hvor Hareide fikk gjennom at det skal stemmes hemmelig på landsmøtet .

Dette var kompromisset: Hareide gikk med på at de tre forslagene til partiets retningsvalg (rød side, blå side eller ikke gå i regjering) skulle stemmes over samtidig, mot at avstemningen skulle være skriftlig og hemmelig.

Full strid om hemmelig votering

Alle de 190 som stemmer på landsmøtet, skal altså gjøre det hemmelig, selv om de er sendt hit fordi de er røde eller blå. Det er Hareides siste håp at noen av de blå skal bytte side i dag.

Men flere blå topper sa rett ut til VG at de ikke ville stemme for kompromissforslaget, selv om de stemte for det i landsstyret i går.

Geir Sigbjørn Toskedal, delegat fra Rogaland ville ikke støtte kompromissforslaget. Nils Einar Samuelsen, gruppeleder i Fylkestinget i Troms, sa at alle blå i Troms vil stemme for åpen votering. Det gjorde fylkeslederen i Møre og Romsdal og flere andre blå topper.

Men det ohldt ikke. Den blå nestlederen Olaug Bollestad gikk ut og talte for at landsmøtet skulle stemme for kompromisset.

Selv om hennes blå side tilsynelatende vinner minst på det.

– Jeg ber dere følge det som et stort flertall i landsstyret vedtok i går, sa Bollestad til stor applaus.