Krever abortultimatum fra KrF før regjeringsvalget

Hvis KrF skal gå i regjering, bør kvinner nektes abort etter uke 12 hvis barnet har Downs syndrom, mener generalsekretær Morten Stærk i organisasjonen Menneskeverd.

Med 11.000 medlemmer i ryggen, krever Stærk at Kristelig Folkeparti setter krav om innstramming i abortloven før de velger hvilken statsminister de vil ha.

– KrF bør stille et ultimatum i denne saken, uansett om de går til høyre eller venstre. Det er et stort spenn innad i partiene på begge sider, så dette er en sak det må være mulig for KrF å vinne. Det er en unik mulighet KrF må bruke, sier Stærk til VG.

Lov om svangerskapsavbrudd § 2c: «Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet»

Downs-paragrafen

Det er abortlovens paragraf 2c , som åpner for abort av foster etter uke 12, Stærk vil ha fjernet. Tidligere ønsket også Høyre å fjerne denne paragrafen, men på Høyres landsmøte i 2013 snudde partiet.

– Paragrafen er grovt diskriminerende. Barn med Downs syndrom og andre medfødte utviklingshemninger har et svakere rettsvern enn hva friske, funksjonsdyktige barn har i livets første uker. Jeg tror ikke at noen politikere egentlig mener at man skal utrydde pasientgrupper, men så er virkeligheten at 9 av 10 som får vite at de venter et barn med Downs syndrom velger å ta abort, sier Stærk, og legger til:

– De andre kriteriene i senabortlovgivningen handler om kvinnens helse, mens denne ene paragrafen gir abortmuligheter for barn som følge av dets egenskaper. Det er veldig uheldig, sier han.

Unik mulighet

Om to uker skal landsmøtet i KrF avgjøre hvilken regjering de vil at landet skal ha. Det er en makt partiet bør bruke til en sak de selv har fremhevet.

– KrF har en historisk og unik mulighet nå til å fjerne denne paragrafen, som spesielt går ut over barn med Downs syndrom. Dette er et være eller ikke være for KrF. De har gått høyt på banen, Hareide har løftet det frem flere ganger over lang tid. Nå må de bevise at dette virkelig er noe de mener, sier Stærk.

KrFs nestleder Olaug Bollestad vil ikke si om hun mener partiet skal stille noe ultimatum, men understreker at abortloven vil bli et viktig tema i eventuelle regjeringsforhandlinger.

– Denne saken er viktig for meg personlig. Kampen mot sorteringssamfunnet er svært viktig for KrF, og denne paragrafen går midt i kjernen av det, sier Bollestad til VG.