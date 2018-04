Norge får 500 milliarder fra havet

HAVBLÅ SATSING: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier vi vet mer om livet på Mars enn om verdens havbunn. Avbildet på blåfargen på Høyres logo på landsmøtet i helgen. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Denne uken sparker næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) alle sine 350 byråkrater ut av kontorene – for å tvinge dem til å besøke havbedrifter landet rundt.

Statsråden legger i dag frem tall som viser at havnæringene olje og gass, sjømat og maritim sektor bidrar med 496 milliarder kroner i verdiskapning.

– Havet er en av de viktigste områdene Norge skal satse på i fremtiden og da må våre byråkrater vite hva hav-bedriftene våre holder på med. Derfor skal alle departementets ansatte ut å på bedriftsbesøk denne uken, sier Isaksen.

Han har fått Menon Economics til å beregne hvor mye av norsk næringslivs virksomhet som er knyttet til havet.

– Verdiskapingen fra de norske havnæringene utgjør en fjerdedel av verdiskapingen i norsk næringsliv. Det tilsvarer i underkant av 500 milliarder kroner, sier han.

Fakta Her er hovedtallene (2016-tall): Sjømat: 8600 bedrifter, 38 400 sysselsatte, verdiskapning 63,7 milliarder kroner. Maritim sektor: 6 600 bedrifter, 88 800 sysselsatte, verdiskapning 140 milliarder kroner. Olje og gass: 4400 bedrifter, 146 800 sysselsatte, verdiskapning 375 milliarder kroner (Inkludert leverandørindustrien) Havnæringene samlet: 19 600 bedrifter, 214 300 sysselsatte, verdiskapning 495 milliarder kroner.

– Norge skal være best på hav

Havnæringene utgjør 11 prosent av den totale sysselsettingen.

– Det fremstår egentlig som ganske lite: Vi har inntrykk av at olje og fiske er dominerende, men 89 prosent av norsk næringsliv er annen virksomhet på land?

– Ja, mange har nok et slikt inntrykk, men det er heldigvis slik at mesteparten av det som skapes, kommer fra noe annet enn havet. Men potensialet for vekst i havet er så stort at vi må utnytte det. Norge skal være best på hav.

– Olje og gass utgjør en meget stor andel av havvirksomhetene; tallene viser at vi er oljeavhengige?

– Ja, og olje og gass vil være ledende i flere tiår. Men produksjonen vil etter hvert bli redusert, og da må vi satse på nye felter: Fiske, sjømat, moderne fiskeflåter, teknologi i verdensklasse, norske høykompetente sjøfolk, vind, bølge; vi skal satse slik at vi får utnyttet havet bedre.

Isaksen sier havpotensialet i verden er gigantisk.

– 90 prosent av havbunnen er fortsatt uoppdaget. Vi vet mindre om havbunnen enn vi vet om overflaten på Mars. Vi trenger derfor de nye oppdagerne – de som utforsker havet og finner de nye medisinene og mineralene som verden trenger.

Hedmark og Oppland på bunnen

Undersøkelsen viser at andelen av næringslivets verdiskaping som kommer fra havnæringene petroleum, maritim og sjømat er størst i Rogaland (70 %), Møre og Romsdal (38 %) og Hordaland (31 %).

På bunnen finner vi innlandskommunene Hedmark og Oppland med bare én prosent havvirksomhet og Østfold med fem prosent.

Olje, fisk, vind, turisme og alle andre virksomheter som er tilknyttet sjø og hav, er i dag fordelt på seks departementer.

– Vi ønsker nå å koordinere innsatsen de seks departementene gjør for å få til en havsatsing som kan bidra til å utvikle det til en av våre viktigste fremtidsnæringer. Dette arbeidet ledes av havministrene Per Sandberg og meg i Nærings- og fiskeridepartementet. Nå skal snakke om hav med utestemme, rett og slett fordi de nye lønnsomme jobben kommer fra havet, sier Isaksen.

Tirsdag går startskuddet for næringsministerens havturné. Han skal besøke en rekke steder langs kysten, fra nord til sør frem til sommeren. Han starter turneen i Ålesund.

Han fremholder at Norge i februar fikk en internasjonal havrolle i FNs «Global Compact».

– Norge er hovedsponsor og hovedsamarbeidsland i arbeidet med å få renere og rikere hav globalt.

Ap kritiserer

Ap-nestleder Hadia Tajik er ikke imponert.

– Det er fint at Høyre vil satse på havnæringene, men her var det virkelig ingen konkrete forslag å gripe fatt i. Politikken til Høyre har blitt grå.

– Hvis Høyre har gått tomme for ideer etter snart 5 år i regjering, kan de bare sjekke ut hva Arbeiderpartiet har foreslått i Stortinget, blant annet når det gjelder å legge til rette for en mer digitalisert og klimavennlig skipsfart, mineraler, havvind, CO₂-lagring, bedre eksportmuligheter og for å rydde opp i plast i havet, sier Tajik og legger til:

– Jeg må også si at når det første Røe Isaksen valgte å gjøre som næringsminister var å endre reglene, slik at 700 norske sjøfolk på Color Lines Kiel-ferger vil bli satt på land, da har han svekket forutsetningene for å lykkes på dette området.