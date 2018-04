– Vi mener at etterforskningen har vist at det ikke har funnet sted en voldtekt, og at anmeldelsen hennes dermed er falsk, sier statsadvokat Per Morten Schjetne. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Kvinne tiltalt for falsk voldtektsanmeldelse

En 26 år gammel kvinne som i fjor sommer anmeldte en voldtekt i Trondheim, er tiltalt for falsk anmeldelse, melder TV 2.

Kvinnen leverte inn en anmeldelse om voldtekt som skal ha skjedd i forbindelse med Robbie Williams-konserten i Trondheim 1. august i fjor. Allerede en uke senere gikk politiet ut og sa at det ikke hadde skjedd noen voldtekt.

– Etterforskningen av saken viser at fornærmede ikke har blitt utsatt for en voldtekt i Granåsen i forbindelse med konserten, sa politiet NTB i forbindelse med at kvinnen ble siktet for uriktig voldtektsforklaring.

Kvinnen hadde fortalt til politiet at hun hadde blitt overfalt av to mørkhudede menn. Den ene skal ha holdt henne fast – den andre skal ha voldtatt henne.

– Vi mener at etterforskningen har vist at det ikke har funnet sted en voldtekt, og at anmeldelsen hennes dermed er falsk, sier statsadvokat Per Morten Schjetne til TV 2 .

26-åringen risikerer inntil ett års fengsel.

Kvinnens forsvarer, advokat Arve Røli, sier til TV 2 at hans klient nekter straffskyld.

– Å anmelde en voldtekt, for så å bli møtt med en anklage om falsk anmeldelse er sjokkerende og belastende. Jeg verken kan eller vil si noe mer utover det, sier han.

Rettssaken starter i Sør-Trøndelag tingrett 6. juni. Retten har satt av to dager til saken.

