Slik sikret kartselskapet seg tre millioner mindre i skatt

Publisert: 08.04.18 19:33

Laila Mjeldheims bedrift førte opp over 15 millioner i kostnader på utviklingsprosjekter. Dermed slapp Det Norske Kartselskapet å betale millioner i skatt.

Nå sår tidligere ansatte i selskapet betydelig tvil om realiteten bak det største av disse prosjektene, som sørget for skattefordelen gjennom støtteordningen Skattefunn.

Målet med den offentlige ordningen er å stimulere bedrifter til forskning og utvikling ved å lokke med inntil 20 prosent skattefradrag for kostnader.

På et tidspunkt fikk Det Norske Kartselskapet (DNKS) utbetalt èn million kroner gjennom ordningen.

Fem ansatte

Etter å ha ført seks millioner kroner i kostnader på et Skattefunn-prosjekt fra 2008, søkte DNKS i 2012 om ny støtte. Denne gang til å utvikle GPS-varsling av luftfartshindre for blant annet småfly.

I sin søknad til Forskningsrådet, som administrerer Skattefunn-ordningen, skrev de at fem høyt utdannede personer skulle jobbe med prosjektet.

Det ble meldt inn over ni millioner i lønnsutgifter over to år – som da kunne trekkes fra på skatten. De samme pengene er ført inn i kartselskapets årsregnskaper, men prosjektet ble aldri gjennomført.

Forskningsrådets regler tillot at hver enkelt ansatt kunne jobbe maksimalt 1850 timer til en maksimal timepris på 530 kroner, noe som ville tilsvart en årslønn på 980 500 kroner.

Utgiftene kartselskapet har ført på prosjektet tilsvarer at fire til fem personer skal ha jobbet med prosjektet på fulltid.

Fakta Skattefunn Offentlig støtteordning til bedrifter som administreres av Forskningsrådet. Målet er å stimulere til forskning og utvikling gjennom å gi skattefradrag for kostnader, inntil 20 prosent. Ordningen har ikke krav til at prosjektene må lykkes. I Skattefunns årsrapport for 2016 står det at det er omtrent 7000 aktive prosjekter i ordningen med budsjetterte prosjektkostnader på 27 milliarder kroner. Utbetalinger av skattefradrag til selskap som gikk i underskudd i 2016 beløp seg til 4,8 milliarder kroner. Økokrim har tiltalt to menn fra Sørlandet for unndragelse av 36 millioner skattekroner gjennom Skattefunn.

– Hørte ikke ett ord

VG har snakket med fire personer som arbeidet i DNKS på det aktuelle tidspunktet. De stiller seg uforstående til at fem personer arbeidet på fulltid med prosjektet.

Èn av disse, Lisbeth Sogn, som vant en arbeidsrettssak mot DNKS og Mjeldheim i fjor og fikk tilkjent nærmere en million kroner i erstatning og saksomkostninger, begynte i selskapet i august 2013.

Da var det tre måneder igjen av prosjektperioden.

– Jeg hørte ikke ett ord om dette. Jeg hørte ikke at det ble nevnt en gang, sier Sogn til VG.

Sogn sier at de rundt 15 ansatte satt i samme åpne kontorfellesskap, og at alle, så langt hun kunne se, hadde arbeidsoppgaver relatert til salget av kartoppføringer.

Tre andre tidligere ansatte er helt klare på at det kun var èn mann som jobbet med prosjektet: daværende daglig leder og prosjektets søker, som i dag har vært flere år ute av selskapet.

Lik daværende styremedlem Laila Mjeldheim eide han rundt halvparten av DNKS i 2013. Mjeldheim ble eneeier i 2015.

– Jeg vet bare at det var den tidligere daglige lederen som jobbet med dette, og jeg kan ikke skjønne at han heller jobbet med det på fulltid, sier en som var ansatt gjennom hele prosjektperioden i 2012 og 2013.

Ikke gjennomført

2013 ble et dårlig år for kartselskapet.

På våren hadde Aftenposten kjørt en omfattende artikkelserie som satte et kritisk søkelys på selskapets produkt og faktureringspraksis. Det endte med flere bedragerianmeldelser og et forlik med Ahus og Oslo Universitetssykehus om at de skulle tilbakebetale 3,7 millioner kroner.

Fra en omsetning på nesten 25 millioner kroner i 2012, gikk omsetningen ned med rundt ti millioner kroner i 2013.

Skattefunn-prosjektet ble aldri gjennomført.

Fikk utbetalt èn million

Etter å ha ført kostnader på rundt fem millioner kroner på Skattefunn-prosjektet, viser regnskapet til DNKS for 2013 at driftsresultater ender på minus 6,7 millioner kroner.

At et prosjekt ikke blir noe av, er likevel ikke til hinder for å få skattefradraget på 20 prosent.

Går man i underskudd, blir pengene utbetalt som ren støtte.

Underskuddet gjorde i dette tilfellet at DNKS gjennom skatteoppgjøret for 2013 fikk betalt 985 000 kroner inn på konto.

Nyttig underskudd

Underskuddet i 2013 fikk også en annen effekt for DNKS. Det kunne nemlig føres som såkalt fremførbart underskudd i de neste regnskapene. Det vil si at det «gamle» underskuddet trekkes mot fremtidige overskudd.

I 2015 og 2016 gikk DNKS på nytt i pluss. På grunn av det fremførbare underskuddet ble det derfor ikke betalt noe skatt av driftsresultatene på henholdsvis 2,2 millioner og 400 000 kroner disse årene.

Fakta Kartselskapets Skattefunn-prosjekter «GPS-applikasjon» I 2008 ville DNKS utvikle en «GPS-applikasjon med unik oppdatert kartdatabase for alle GPS-enheter». Totalt seks millioner kroner ble utgiftsført i løpet av tre år. Rundt 4,8 millioner av dette var interne lønnsutgifter. Skattereduksjonen ble på 1,2 millioner kroner. DNKS meldte inn til Forskningsrådet at prosjektet nådde sine mål. «GPS-varsling av luftfartshindre» I 2012 ville DNKS utvikle «GPS-varsling av luftfartshindre». Totalt 9,72 millioner kroner innrapportert som kostnader på prosjektet. I 2012 ble det på prosjektet ført lønn på 4,5 millioner kroner. I 2012 ble det på prosjektet ført lønn på 4,7 millioner kroner. Skattereduksjonen ble på 1,9 millioner kroner. Fordi DNKS gikk i underskudd i 2013, ble skattereduksjonen dette året utbetalt direkte til selskapet – 985 000 kroner. Prosjektet ble aldri gjennomført.

Millionlønninger

Selv om 2013 ble et dårlig år for selskapet, ble det et veldig godt år for Laila Mjeldheim personlig.

I 2011 hadde hun hatt en ligningsinntekt på to millioner kroner. Da Skattefunn-prosjektet ble igangsatt, i 2012, tjente hun 3,24 millioner kroner, ifølge ligningen.

Toppen kom i 2013 da hun fikk en ligningsinntekt på 3,55 millioner kroner.

Daværende daglig leder og prosjektsøkeren hadde en mer beskjeden inntekt de samme årene: 884 000 kroner i 2012 og 1,1 millioner kroner i 2013.

Den tidligere daglige lederen og prosjektsøkeren henviser alle spørsmål til DNKS.

– Vil svare på spørsmål

Mjeldheim har fått flere spørsmål fra VG om Skattefunn-prosjektene. Hun har valgt å sende denne generelle uttalelsen:

– Spørsmål i tilknytning til økonomi, m.v. i DNKS, herunder vedrørende «Skattefunn», så er dette forhold som gjelder tidspunkt før jeg fikk rollen som daglig leder, og/eller som omfatter interne, forretningsmessige anliggende. Som nåværende ansvarlig, vil jeg på vegne av selskapet svare på eventuelle spørsmål fra vår statsautoriserte revisor og/eller skattemyndighetene som rette vedkommende.

Fornøyd revisor

Forskningsrådet ønsket ikke å kommentere uttalelsene fra tidligere ansatte i DNKS.

Skatteetaten ønsker heller ikke å kommentere denne saken spesifikt. Et selskap skal føre eget regnskap for skatteFUNN-prosjektet, samt ha et særskilt system for registrering av timer, ifølge etaten.

– Revisors kontroll av SkatteFUNN følger de samme prinsippene som for revisjon av årsregnskapet for øvrig. I sin kontroll av SkatteFUNN må revisor da ta hensyn til risiko for feil og vesentlighet. Hvor detaljert timelistene skal revideres vil være en del av denne vurderingen, skriver Astrid Tveter, seksjonssjef i Rettsavdelingen i Skatteetaten

Nils Frode Johansen, revisor gjennom en årrekke for Mjeldheim og DNKS, ønsker ikke å snakke med VG og viser til taushetsplikten, men på hjemmesidene til selskapet var han frem til nylig sitert på følgende:

– I 2013 opplevde selskapet en kritisk situasjon med mye negativ omtale og gikk fra 3,5 millioner i overskudd til 4,6 millioner i underskudd. Jeg er imponert over hvordan Det Norske Kartselskapet i løpet av 2 år har omstilt seg og igjen generer overskudd.