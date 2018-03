MELDTE SEG UT AV PARTIET: Tomas Moltu (48) og Marita Moltu (49) har begge meldt seg ut av KrF etter lang fartstid i partiet. De mener KrF har utviklet en ukultur, og sliter med åpenhet rundt politiske veivalg. Foto: Paul S. Amundsen, VG

Paret som sender sjokkbølger inn i KrF: – Derfor meldte vi oss ut av partiet

BERGEN (VG) Etter lang fartstid i Kristelig Folkeparti besluttet varaordfører i Bergen, Marita Moltu, mandag å melde seg ut av partiet, to år etter ektemannen Tomas Moltu. – Jeg tenkte at nok var nok, sier hun til VG.

– Etter 18 år i KrF er ikke en utmeldelse noe jeg tar lett på. Det har vært en tung beslutning å ta. Men dette handler i all hovedsak om partikulturen, sier Marita Moltu (49).

Hun og ektemannen Tomas Moltu (48) møter VG ved Musikkpaviljongen sentralt i Bergen by mandag kveld – noen timer etter at hun tidlig på morgenkvisten kunngjorde at hun forlater partiet hun har stått på talerstolen for i nesten to tiår.

– Det har utviklet seg en kultur i KrF over tid, både lokalt og nasjonalt. Jeg vil ikke nevne enkeltsaker eller personer, men det jeg har reagert på er at partiet ikke har vært åpne om prosessene mot politiske veivalg, fortsetter hun og kikker på ektemannen Tomas.

– Du kan jo si at hun har vært mer tålmodig enn meg. Det sa stopp tidligere for min del, tilføyer Tomas Moltu.

48-åringen har tidligere vært leder i Bergen KrF og byråd for barnehage og skole i kommunen. Tomas Moltu meldte seg ut av partiet i 2016, og er i dag medlem av Partiet De Kristne, hvor han også stilte som stortingskandidat under fjorårets valg.

– Dette var den siste dråpen

Marita Moltu har tidligere fått medieomtale blant annet fordi hun var imot at Bergen skulle være vertskapsby for EuroPride i 2020.

Etter at hun og ektemannen deltok på en konferanse med Partiet De Kristne i Nordfjor i helgen, skapte det harme innad i partiet. Finansbyråd Dag Inge Ulstein uttalte blant annet til avisen Vårt Land at hennes deltakelse var «litt spesiell».

– Det at jeg melder meg ut handler ikke om disse sakene, men den siste kritikken rundt min deltakelse på denne konferansen provoserte meg:

– Det er helt vanlig at politikere deltar på andre partiers konferanser. Dette var den siste dråpen. Jeg er en tålmodig person med bein i nesa, men nå tenkte jeg at nok var nok, sier varaordføreren.

Ulstein formidler i en sms til VG, via sin politiske rådgiver Håkon Pettersen, at han ikke vil kommentere Moltus utmeldelse, annet enn at han mener det er trist at hun trekker seg fra partiet.

– Folk vet hva jeg står for

Marita Moltu har siden 2011 sittet i bystyrets komité for helse og sosial, hvor hun også satt som nestleder for oppvekstkomiteen, og gruppeleder for KrFs bystyregruppe.

I oktober 2015 tiltrådte hun som varaordfører i kommunen, et verv hun fortsatt vil inneha på tross av at hun nå vil sitte som partipolitisk uavhengig.

Hva hun skal gjøre etter lokalvalget i 2019, har hun ikke bestemt seg for enda, men sier et comeback til næringslivet kan være aktuelt. Moltu har tidligere jobbet i Statoils personalavdeling.

49-åringens KrF-exit fører også til at byrådspartiene i Bergen, som i dag består av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre, blir i mindretall når politiske vedtak skal fattes i bystyret.

– Jeg har ikke gjort dette for å svekke byrådet. Jeg mener vi har en god politisk plattform i Bergen, som jeg selv har vært med på å utarbeide, sier Moltu.

– Hvor vil du stå i politiske saker fremover?

– I saker som ikke står i vår politiske plattform vil jeg nå stå litt friere. Men jeg vil fortsette å jobbe for barnevernssaken, som jeg mener er veldig viktig. Jeg tror også folk vet hva jeg står for, selv om jeg ikke lenger representerer KrF, sier hun.

– KrF trenger mer åpenhet

Paret Moltu har vært gift i over 20 år, og legger ikke skjul på at partipolitikk er et tema, også på hjemmebane. Marita Moltu understreker at mannens utmeldelse ikke har påvirket mandagens avgjørelse.

Likevel stemte KrF-politikeren på mannens parti under forrige stortingsvalg, men hun understreker at dette var den eneste gangen hun har stemt PDK.

– For meg ble det et personvalg hvor jeg stemte på en mann jeg har tillit til, min mann. Jeg tar mine egne valg, uavhengig av ham. Men mitt største problem i KrF har vært at jeg har følt at det har vært manglende åpenhet rundt de politiske prosessene vi har vært en del av:

– Jeg har ikke noe imot å være uenig med andre, men da må jeg vite hva de står for, sier hun og påpeker at hun anser KrFs fremgangsmåte i forkant av stortingsvalget i 2017 som problematisk.

KrF klarte så vidt å kare seg over sperregrensen ved forrige valg, og fikk den dårligste oppslutningen siden krigen.

– Hva mener dere må til for at KrF skal stable seg på beina igjen?

– Det kommer an på deres valg. KrF er et delt parti mellom ytre høyre og venstre, og en liten samling i sentrum. Det gjør det vanskelig for en partileder å ta vare på alle:

– Hvis de ikke er tydelige fremover vil de miste folk i begge ender, fastslår Tomas Moltu.