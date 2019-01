STORE SKADER: Her endte ferden i Holmenkollveien fredag formiddag. Foto: Oslo-politiet

Lastebil krasjet i gangbro

Lasteplanet falt av i sammenstøtet.

Publisert: 04.01.19 11:47

Politiet rykket like etter klokken 11 ut til Holmenkollveien i Oslo , hvor en gangbro har fått store skader etter at en lastebil krasjet i den, sier operasjonsleder Cathrine Silju til VG.

– Lasteplanet har falt av lastebilen, så det har vært et kraftig smell. Det kan virke som at kranen har vært for høy for gangbroen, men omstendighetene er litt uklare. Sjåføren blir avhørt nå, forteller hun.

Hun forteller at broen er såpass skadet at den må løftes ned før man kan åpne veien, og at det kommer til å ta tid.

Så sent som torsdag morgen skjedde noe lignende i Åndalsnes: Da var det kranen på en lastebil som rev ned en gangbro - som deretter kollapset over lastebilen.