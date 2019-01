Anne-Elisabeth (68) borte i 10 uker - politiet frykter kidnapping etter løsepengekrav

INNENRIKS 2019-01-09T07:12:40Z

LØRENSKOG (VG) Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er etterlyst av politiet etter å ha vært savnet fra sitt hjem siden 31. oktober i fjor. Hun er gift med en av Norges rikeste menn.

Publisert: 09.01.19 08:12 Oppdatert: 09.01.19 08:37

Etter det VG får opplyst er det stilt krav om løsepenger - ni millioner euro i kryptovaluta - for 68-åringen fra Lørenskog i Akershus, som har vært forsvunnet i nøyaktig ti uker. Kravet, som tilsvarer drøye 85 millioner kroner, gjør at politiet mener de står overfor en kidnappingssak.

Politiet på lillestrøm vil holde en pressekonferanse om saken klokken 11.

I en topphemmelig operasjon har politiet jobbet på spreng for å finne henne, men først nå velger de å gå ut med en savnetmelding. Årsaken til at de har jobbet i skjul, er at det skal ha kommet trusler mot Falkevik Hagens liv og helse dersom politiet ble involvert eller hvis media omtalte saken.

I løpet av disse månedene har det ikke vært et eneste livstegn fra kvinnen, får VG opplyst.

I tillegg til flere politidistrikt, Kripos og Økokrim, har politiaksjonen involvert Europol og Interpol. Også Riksadvokaten har vært orientert om kvinnens forsvinning. Flere norske medier har visst om forsvinningssaken i lengre tid, men har fått en sterk oppfordring fra politiet om ikke å publisere noe som helst - før nå.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch ble orientert om forsvinningen i en tidlig fase. Han opplyser til VG at han ikke kan uttale seg om saken.

– Det vil være galt av meg å uttale meg på bakgrunn av de orienteringer jeg har fått. Jeg er blitt orientert fra tid til annen, sist tidligere i denne uken. Det er viktig nå at én stemme uttaler seg i det offentlige rom, og det må være politiet, sier riksadvokaten.

Polititeori: Tatt hjemme

Den 68 år gamle hjemmeværende trebarnsmoren og bestemoren skal ha forsvunnet fra hjemmet i Sloraveien på Fjellhamar onsdag 31. oktober. Politiet mener at eneboligen er åstedet for den antatte bortføringen. Det skal ikke ha vært spor etter innbrudd i boligen - og det skal heller ikke ha vært videoovervåkning i eller utenfor huset som har kunnet hjelpe politiet.

Etter det VG får opplyst er politiets teori at hun ble angrepet på badet. Det skal ha blitt funnet spor inne i huset.

Etter det VG får opplyst skal det ha blitt funnet en skriftlig beskjed på gebrokken norsk i huset der det stod at dersom politiet ble kontaktet ville 68-åringen bli drept.

Ifølge VGs opplysninger er løsepengekravet stilt i kryptovalutaen Monero, som er kjent for å tilby ikke-sporbare og anonyme transaksjoner. I realiteten betyr det at det er umulig å finne ut med sikkerhet hvem som sender hvor mye og til hvem. Disse egenskapene har ført til at Monero har tiltrukket seg mange cyberkriminelle.

VG kjenner til at det har vært en form for nettbasert kommunikasjon med de som gir seg ut for å være kidnappere, i form av kodede meldinger. Dialogen skal imidlertid ha vært begrenset. Etter det VG forstår har denne måten å kommunisere på vekket stor oppsikt innad i politiet.

Falkevik Hagen, opprinnelig fra Gran på Hadeland, giftet seg som 19-åring med jevnaldrende Tom Hagen. Sammen har de tre voksne barn og flere barnebarn.

Tom Hagen innehar i dag plass nummer 172 på finansbladet Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Hagen driver stort innen kjøp og salg av strøm, i tillegg til eiendomsutvikling. Den anslåtte nettoformuen var i 2018 1,7 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Etter det VG får opplyst mener politiet at motivet for den antatte kidnappingen er økonomisk vinning. Da Falkevik Hagen forsvant i månedsskiftet oktober-november tilsvarte ni millioner euro drøye 85,5 millioner norske kroner.

Frykt for kontraspaning

Kravet om at politiet ikke skulle involveres har skapt en helt spesiell - og svært utfordrende situasjon. VG får opplyst dette har ført til at politiet blant annet har kjørt biler med falske skilter til ekteparets hus, noe de har måttet søke om tillatelse for i forkant.

Frykten for at motparten skulle drive med kontraspaning har nemlig vært overhengende i alle disse ukene, etter det VG kjenner til.

Med metoder som falske skilter på anonyme biler har krimteknikere kunnet undersøke boligen grundig innvendig for å sikre viktige spor, men etter det VG får opplyst har det vært kritisk få spor å gå etter.

I frykt for at noen fulgte med, har ikke politiet kunnet sikre spor utendørs i området rundt eller drive rundspørring i nabolaget. Dermed kan de ha gått glipp av viktige observasjoner og informasjon.

VG erfarer at Oslopolitiets seksjon for Spesielle operasjoner (SO) har vært involvert i spaning i etterforskningen. Det har vært politispanere i området rundt ekteparet Hagens hjem i etterkant av forsvinningen, kjenner VG til.

Når det gjelder digitale spor etter potensielle gjerningspersoner, skal Datakrimenheten hos Kripos være tungt involvert

Lav profil i mediene

Til tross for store investeringsprosjekter har Tom Hagen holdt en lav profil i mediene. Det skal ikke ha vært noe trusselbilde mot ekteparet i forkant av forsvinningen. VG kjenner til at Anne-Elisabeth Falkevik Hagens familie har endevendt livene sine i jakt på eventuelle konflikter og fiender som kunne linkes til forsvinningen.

I høst var Tom Hagen involvert i en rettssak i Borgarting lagmannsrett gjennom selskapet Financial Funds, som han er deleier i. To ansatte i meglerhuset Pareto og en konsulent for det russiske stålselskapet Severstal står tiltalt for bedrageri, økonomisk utroskap og markedsmanipulasjon etter at 12 investorer solgte sine aksjer i gruveselskapet Crew Gold Corporation via Pareto til Severstal mot en prisgaranti.

Senere kjøpte Pareto aksjer på vegne av en tilsynelatende ukjent kjøper. Økokrim mener denne kjøperen var Severstal og at investorene dermed hadde blitt lurt. Hagen og forretningspartneren Fredrik Daylemani Sneve har gått glipp av 37 millioner kroner, ifølge tiltalen.

Økokrim har vært involvert i etterforskningen av forsvinningen, men etter det VG kjenner til skal det ikke ha blitt funnet noen koblinger til rettstvisten.

VG har visst om forsvinningssaken i lengre tid, men har fulgt politiets oppfordring om ikke å publisere noe.

- Da VG fikk kjennskap til etterforskningen, var den åpenbare konklusjonen at saken hadde stor offentlig interesse. Det var like åpenbart at medieomtale kunne sette mennesker i fare. Situasjonen var uoversiktlig. I denne fasen mente vi at hensynet til liv og helse veide tyngre enn informasjonsbehovet, sier VGs redaktør, Gard Steiro.