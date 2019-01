Kritisk for kvinne som ble knivstukket i butikk i Oslo

Tilstanden er kritisk, men stabil for kvinnen i 20-årene som ble knivstukket i en butikk i Møllergata i Oslo torsdag ettermiddag, opplyser politiet til NTB.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 12.53. Kvinnen ble stukket med kniv inne i en Kiwi-butikk i Møllergata i Oslo sentrum.

– Kvinnen sto i kassen for å betale da hun ble stukket i ryggen. Alt tyder på at hun var et tilfeldig offer, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Kvinnen ble brakt til Ullevål sykehus. Tilstanden hennes er kritisk, men stabil, ifølge operasjonslederen.

– Vi vet ennå ikke om det var et ran i forbindelse med knivstikkingen. Ingenting tyder på at kvinnen forsøkte å avverge en slik situasjon, sier Ullsand.

Etter knivstikkingen skal gjerningsmannen ha angrepet personen som satt i kassa, men deretter valgt å løpe fra stedet. Han ble pågrepet av politiet i nærheten av åstedet etter kort tid.

Den pågrepne mannen er en utenlandsk statsborger i 20-årene. Mannen bar en kniv da han ble pågrepet. Torsdag kveld var han ennå ikke avhørt.

Butikken ble stengt, og det ble foretatt kriminaltekniske undersøkelser på stedet etter hendelsen.