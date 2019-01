ENDELIG GIFT: Etter et røft år kunne endelig stortingspolitiker Nicholas Wilkinson (t.v) gifte seg med kjæresten gjennom syv år Sebastian Forbes. Foto: PRIVAT

SV-Wilkinson giftet seg: – Føler virkelig at jeg lever livet nå

2019-01-20

Det planlagte bryllupet sommeren 2018 måtte avlyses da stortingsrepresentanten ble blodforgiftet og mistet taleevnen. I går kunne giftet Nicholas Wilkinson seg med Sebastian Forbes.

Publisert: 20.01.19 20:13

– Det har vært et røft år. Men jeg føler virkelig at jeg lever livet nå. Det er utrolig deilig å gifte seg. Jeg elsker Sebastian. Og det er så viktig for oss at vi har skrevet under på det. At vi har fått lov til å gifte oss med hverandre, sier stortingsrepresentanten i en e-post til VG.

Lørdag giftet Wilkinson seg med kjæresten gjennom syv år, Sebastian Forbes. Vielsen ble gjennomført i Oslo rådhus klokken 13.30 lørdag, og det var ingen ringere enn SVs Oslo-ordfører Marianne Borgen som viet paret.

I fjor høst: SV-Wilkinson mistet språket etter flere små slag - er på vei tilbake til Stortinget

– Det føltes riktig å gifte oss akkurat i år. Det er ti år siden homofile fikk lov til å gifte seg, og det var en SV-seier. Vi la frem et forslag om det tidlig på 00-tallet, men det fikk ikke støtte. Et par år senere, under den rødgrønne regjeringen, ble det lov for oss å gifte oss. Det var en seier for frihet og likestilling, skriver Wilkinson.

Forbes, som er engelsk og irsk er også medlem i SV.

Bryllupet var opprinnelig planlagt i juni 2018, men ble avlyst da Wilkinson brått ble alvorlig syk.

Mens resten av Norge feiret nasjonaldagen 17. mai ble Wilkinson hasteinnlagt på Rikshospitalet med blodforgiftning (sepsis) og flere små slag. Plutselig ble han borte fra stortingssalen, komitérommene, mediene og sitt eget stortingskontor. Årsaken til at nettopp han ble rammet av sykdommen er ikke kjent.

Slagene førte til at han mistet språket. og måtte lære seg å snakke på nytt. Først i oktober i fjor kunne han fortelle i VG om hva som hadde skjedd, og årsaken til at han forsvant fra offentligheten.

Les mer her: SV-topp på rehabilitering etter alvorlig sykdom

– Fra den 15. til 17. mai 2018 hadde jeg veldig vondt i hodet. Jeg dro til legevakten 16. mai. Legen mente at det var migrene, og jeg dro hjem til Kolbotn. 17. mai våknet jeg med uutholdelig hodepine. Jeg dro til legevakten på Ski sykehus. Jeg fikk oksygen og morfin uten at noe hjalp mot smerten, sa han til VG.

Wilkinson har tidligere fortalt om hvordan Forbes bidro som både pleier og støttespiller for han i den tøffe tiden, og om hvordan Sebastian leste høyt for ham da han lå i koma på Riks-en.

Nå er de to lykkelige for at de endelig kunne gifte seg:

– Min hjertesak som politiker er at alle skal ha like gode muligheter til å leve gode liv. Det bør være innsatsen din og drømmene dine som skal avgjøre hvor du havner. Venstresiden har vært utrolig viktig for å skape den friheten som gjorde at Sebastian og jeg kunne feire denne helgen. Det er vakkert. Jeg elsker deg, Sebastian, avslutter Wilkinson.