UAKSEPTABELT: Barneminister, Linda Hofstad Helleland (H), reagerer sterkt på funnene i VGs kartlegging. Foto: Hallgeir Vågenes

Tilsyn av fosterbarn: Disse kommunene sviktet mest

Publisert: 05.04.18 19:11

I flere titalls kommuner har hele 7 av 10 fosterbarn ikke fått det minimum antall tilsynsbesøk loven pålegger. – Beklager sterkt, svarer rådmann.

I 44 norske kommuner har i snitt 3 av 4 barn ikke fått det antall tilsyn de hadde krav på i 2016, det viser en omfattende kartlegging VG har gjort.

Her kan du lese hva kommunene svarer om svikten.

– Jeg godtar rett og slett ikke at så mange kommuner ikke følger opp sitt lovpålagte ansvar for å føre tilsyn med barn i fosterhjem, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

I februar kunne VG avsløre at totalt 2100 fosterbarn i Norge ikke hadde fått det minimum antall tilsyn loven krever.

Du kan se tall for din kommune ved å klikke på oversikten nedenfor.

– Beklager sterkt

– Det er svært sårbare barn det her er snakk om, og det å se til at de får forsvarlig omsorg er en helt sentral oppgave for kommunene. Det er svært alvorlig at så mange kommuner svikter, sier barneministeren.

Fosterbarnas daglige omsorg er overlatt til andre enn foreldrene. Den eneste rettssikkerhetsgaranti er at kommunen og barnevernet med jevne mellomrom kommer på besøk og sjekker at barnet har det bra.

Det er derfor lovfestet at en uavhengig tilsynsfører skal besøke barnet i fosterhjemmet minimum fire ganger i året. Tilsynet skal sikre fosterbarns rettssikkerhet og kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet.

I dette arbeidet sviktet åtte kommuner samtlige av sine 57 fosterbarn.

Fakta Fakta om VGs kartlegging Kommunen hvor fosterhjemmet ligger har ansvar for å føre tilsyn med fosterbarn så ofte som nødvendig, men minimum fire ganger i året (ev. 2 besøk i særlige tilfeller der barnet har bodd i samme fosterhjem i mer enn 2 år).

Kommunene bryter lovens minstekrav dersom den har utført ingen eller færre enn 4 besøk hos fosterbarn som kommunen har hatt ansvaret for i mer enn 1 år. Eller der de ligger an til færre besøk enn lovens krav og barnet har bodd i kommunen i mindre enn 1 år.

Kommuner er hvert halvår forpliktet til å rapportere til fylkesmannen om tilsyn av fosterbarn.

VG har søkt og fått innsyn i tall fra disse rapportene. Innsynet er gitt både av kommuner og av samtlige fylkesmenn.

Bufdir sitter på datagrunnlaget over antall fosterbarn hvor krav om tilsyn ikke er møtt, men har nektet VG innsyn i nærmere 300 av landets kommuner. Begrunnelsen var at tallene på enkelte variabler var for små, og at en dermed kunne holde hele grunnlaget unna offentligheten.

VG fikk innsyn i tall fra 333 kommuner. I resterende kommuner var det enten ingen fosterbarn, eller for få fosterbarn til at tallene kunne offentliggjøres.

I 2016 var det ifølge SSB 9 556 barn plassert i fosterhjem.

En av disse er Steigen kommune i Nordland, som hadde tilsynsansvar for ti barn i 2016.

–Steigen kommune er klar over ansvaret vi har, og beklager sterkt at vi ikke har klart å oppfylle og dokumentere tilstrekkelig antall besøk hos alle barna, sier Tordis Sofie Langseth, rådmann i Steigen kommune.

Kommunen med knappe 2500 innbyggere har slitt med å rekruttere tilsynsførere, gi opplæring og få inn rapportene som er utgangspunktet for statistikken. Men melder at 2017 var bedre enn året før.

–Vi har i tidligere år hatt store avvik, og har klart å styrke tjenesten slik at vi nå har redusert de ulike avvikene vesentlig. Men vi er dessverre fortsatt ikke i mål, sier Langseth.

Fakta Om tilsyn av fosterbarn «Formålet med tilsyn er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp» (Fosterhjemsforskrifen §8)

«Tilsynspersoner skal ved utføring av tilsynet ha en uavhengig funksjon i forhold til barnevernstjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barnevernstjenesten til det beste for barnet» (Forskrifens §9)

Fosterhjemskommunen kan ansette egne personer som har ansvaret for å føre tilsyn med fosterhjemmene innad i kommunen, eller velge å engasjere private aktører til å gjennomføre tilsynet. Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Ikke valgfritt

Det er ikke bare småkommuner som sliter mest, også kommuner som Bodø, Hammerfest, Molde og Hå, begår store mengder lovbrudd i tilsyn av fosterbarna.

I Molde gjelder dette to av tre fosterbarn.

–Dette er et område vi ikke har evnet å følge opp godt nok, sier Ann-Mari Abelvik, kommunalsjef i Molde.

Flere kommuner VG har vært i kontakt med forteller om det samme, problemer med nok tilsynsførere.

–Barnevernstjenesten har hatt utfordringer med å rekruttere tilsynsførere, finne riktig match for det enkelte barn samt følge opp at den enkelte tilsynsfører gjennomfører de tilsyn som er pålagt, sier kommunalsjefen.

Også hun melder om forbedringer i 2017. Men fortsatt er det over halvparten som ikke får nok tilsyn.

– Det er absolutt ikke valgfritt å følge opp det lovpålagte tilsynsansvaret. Jeg forventer at rådmenn og ordførere i disse kommunene viser handlekraft, og jeg gjentar budskapet til fylkesmennene om å følge opp kommuner som svikter dette ansvaret, avslutter barneminister Helleland.

