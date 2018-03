Pensjonist tiltalt for å ha smuglet nesten 100 kilo hasj

Publisert: 14.03.18 16:04

En 68-årig pensjonist er tiltalt for å ha smuglet nesten 100 kilo hasj sammen med sin samboer (71) i fjor høst. Hun døde åtte dager etter at de to ble tatt.

Det skriver Bergens Tidende .

Det var 5. september i fjor at mannen og kvinnen ble stoppet av Tollvesenet da de skulle kjøre i land i Bergen etter å ha kommet med fergen fra Hirtshals. I bilen fant Tollvesenet totalt 95,51 kilo hasj med en anslått gateverdi på rundt 11 millioner kroner. Det er tidenes største hasjbeslag i Bergen.

Kvinnen var imidlertid alvorlig syk og døde på Haukeland sykehus åtte dager etter at de ble tatt for innførselen. Hun rakk likevel å forklare at de to hadde vært på flere turer og hevdet at hun ikke ante hva som var i bilen, og at turene var samboerens idé.

Mannen er nå tiltalt for å innført hasjen eller å ha medvirket til dette. Strafferammen for dette er på mellom 3 og 15 års fengsel.

Mannen erkjenner ikke straffskyld og hevder at han ikke visste at det var narkotika i bilen.