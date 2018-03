1 av 26 KAOS: Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) måtte torsdag legge seg langflat foran Stortinget og beklage sitt Facebook-innlegg om terror og Arbeiderpartiet. Tore Kristiansen

Seks dramatiske døgn i bilder

Publisert: 20.03.18 14:10

VGs fotografer har fulgt de dramatiske døgnene i Listhaug-saken tett.

Det har vært en dramatisk uke etter at Rødt bestemte seg for å fremme mistillitsforslag mot justisministeren onsdag forrige uke. I de påfølgende dagene har oppstyret vokst og problemene ballet seg på for Sylvi Listhaug (Frp), som til slutt valgte å gå av som statsråd tirsdag .

Bakgrunnen for det hele er at Listhaug delte et Facebook-innlegg 9. mars som fikk stor oppmerksomhet, der hun skrev at Arbeiderpartiet satte terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet .

