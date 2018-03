GA UT BOKEN SELV: Flere år med bokkonflikt førte til at Røkke og Aker selv publiserte boken om selskapet. Foto: Mikalsen, Helge

Røkke i konfliktbok: – Har ingen ambisjon om at mine barn skal arve mye

Publisert: 01.03.18 17:29 Oppdatert: 01.03.18 18:49

Torsdag publiserte Aker boken om selskapet på deres egne nettsider. I boken forteller han at mesteparten av pengene hans skal tilbake til samfunnet.

I boken «Eventyrerne - En fortelling om Aker i vår tid» er hovedeier Kjell Inge Røkke åpen om både seg selv og selskapets historie.

Blant annet varsler han i boken at barna ikke kan forvente å arve mye. Han sier at samfunnet skal få tilbake det meste av hva han har tjent.

«Jeg har delt mitt liv inn i tre faser. Yte, nyte, dele. Og jeg har ingen ambisjon om at mine barn skal arve mye penger. De skal arve nok til å ha et greit liv, men ikke så mye at de ikke må arbeide. Det er hevet over enhver tvil. Om det er 85 eller 95 eller 99 prosent som går tilbake til samfunnet, er jeg meg helt likegyldig. Men ett eller annet sted mellom der, ligger tallet.»

Ifølge Kapitals oversikt er Røkke god for 20,4 milliarder kroner. I boken går de gjennom det første møtet Røkke hadde med det etablerte miljøet i Oslo.

«Hans rolle i livet er å overføre verdier fra oss til seg selv», var Storebrand-sjef Åge Korsvolds vurdering i 1999.

«Han er en raider som tømmer selskapene. Jeg mener at landet ikke trenger slike mennesker. Den type forretningsmenn er det verste jeg vet, og burde forbys i Norge», syntes Stein Erik Hagen noen måneder senere.

«Egosentrisk, skruppelløs og sterkt manipulerende», sa Fred Olsens lillebror, Petter Olsen etter at de barket sammen i 2009.

«En ustabil, irrasjonell og forsmådd guttunge, som det er umulig å gjøre forretninger med», mente tidligere finansminister Kristin Halvorsen i 2012.

Men etterhvert satte Røkke spor som også ble tatt vel imot. Han fikk skryt av tidligere Orkla-sjef Jens P. Heyerdahl i 2001 som mente Røkke var hel ved.

Også daværende statsminister Jens Stoltenberg skrøt av industrimannen Røkke i 2009.

«Han er en mann som har bidratt til verdiskapning og arbeidsplasser i Norge og det fortjener han skryt for», sa Stoltenberg.

Det varmet, og Røkke innledet et nært og lukrativt samarbeid med den norske staten. Trolig varmet det mest at han fikk skryt av en av venstresidens fremste menn i fagbevegelsen:

Mangeårig tillitsvalgt i Aker, Atle Tranøy, sier det slik:

«Kjell Inge er intelligent, men hvordan definere intelligens? Av og til opptrer han jo impulsivt og følelsesbasert som om han er stokk stein idiot. Andre ganger kald og kjølig beregnende. Og der alle andre ser kun problemer, så kan han plutselig se en løsning, en innfallsvinkel ingen andre har tenkt på. Det er ting i den skallen som ikke andre har».

Røkke selv er også åpen overfor forfatteren, og forteller blant annet om egne svakheter.

«Den største utgiften jeg har i mitt liv, er ikke formueskatten, men min egen dumskap - den siste koster meg dyrt og jeg blir aldri kvitt den» , sier Røkke til forfatteren.

«Jeg sier det ofte til Anne Grete, helt ærlig, at når jeg møter de gamle kompisene mine fra Molde, så tenker jeg at jeg på ingen måte er den smarteste av oss - det er helt sikkert, jeg vet at noen av de gutta der er mye smartere enn meg. Så hvorfor ble det meg? Hvis jeg pedagogisk prøver å forklare henne det, så greier jeg det ikke. Jeg greier ikke å forklare henne hvorfor jeg sitter der jeg sitter.»

«Akers historie siden jeg kom inn er påvirket av mine verdier, eller mangel på sådanne, og basert på min psyke og mine ideer.»

Forfatter Henrik Langeland ble engasjert av Aker i 2014, men prosessen har siden vært preget av flere konflikter. Aker stanset ifølge Dagens Næringsliv på et tidspunkt lønnen til forfatteren, etter krangel om innholdet.

I bokens etterord retter forfatteren likevel en «ekstra takk» til Øyvind Eriksen og Kjell Inge Røkke.

«.. som allerede fra første dag har imøtesett prosjektet med åpenhet, entusiasme og årvåkenhet. Den som fortjener den aller største takken, er likevel Atle Kigen, Akers mangeårige kommunikasjonsdirektør, som initierte prosjektet og som har ført det med stø hånd, stor tillit og vedvarende begeistring hele veien fra start til mål», skriver Langeland.