Mohsan Raja starter opp gruppe som skal patruljere Groruddalen

For tre år siden ble han «Årets osloborger». Nå vil Mohsan Raja og «Nattevaktene» patruljere gatene i Groruddalen for å hjelpe vanskeligstilt ungdom. De starter opp denne helgen.

– Å få unge bort fra gaten er litt vanskelig, men det gjelder å få dem til å tenke på en annen måte. Dialog og kommunikasjon har mye å si, sier Mohsan Raja til VG.

Han ble kåret til årets Osloborger i 2015, etter at han ledet gruppen som kalte seg «Nattevaktene på Tøyen». Gruppen bisto flyktninger som kom til Oslo .

«Nattevaktene», som nå starter opp aktiviteten igjen i Groruddalen, er en ny versjon av gruppen. Denne gangen skal de hjelpe vanskeligstilt ungdom.

De besøker Stovner denne helgen. I første omgang skal de bare kartlegge ungdomsmiljøene, forteller Raja.

– Vi skal ta en tur for å se hva som skjer i området. Prate med ungdommene og se hvordan de takler situasjonen, hvordan det står til, hvem de er. Vi vil få litt mer informasjon, så vil vi se på muligheter derfra. Kanskje vi skal ta dem med på noen turer, eller finne på noe gøy etter hvert.

Husker du? Stormen etter «Årets Osloborger»-prisen i 2015.

– Har vært i lignende situasjoner selv

Den siste tiden har Natteravnene i Oslo hatt sammenstøt med ungdomsgjenger i området – denne helgen ble det kastet en sten i hodet på en natteravn på Stovner.

Raja understreker at han mener Nattevaktene vil være et supplement til Natteravnene.

– Vi kan gå inn med en mer gjenkjennelig tilnærming enn Natteravnene kan. Både jeg og flere andre i denne gruppen har vært i lignende situasjoner tidligere. Mange av oss har vokst opp i samme kår og kan kjenne oss igjen, sier han.

Aftenspostens kåring av Raja som årets Osloborger i 2015 ble kontroversiell . Etter kåringen ble det blant annet kjent at Raja hadde blitt straffedømt flere ganger i perioden 2002 og 2010, blant annet for narkotikakriminalitet og vold.

Raja mener også bakgrunnen og oppveksten hans, og erfaringer til de andre i Nattevaktene, kan gjøre det enklere å nå ut til ungdommene på en annen måte.

– De aller fleste av ungdommene er ikke kriminelle og det er det heller ingen i den alderen som ønsker å bli. Det er helt vanlig ungdom som ellers i byen. Mangel på fritidstilbud og møteplasser har ført til at enkelte har kjedet seg og fått fritidsproblemer, og dermed tydd til uheldig oppførsel. Det ligger noen underliggende årsaker bak, og man må komme til kjernen av problemet for å kunne nå fram til løsninger. Samtidig synes jeg det er mange som har snakket på vegne av ungdommen – nå er det på tide at de skal snakke for seg selv, og det vil jeg gjerne bistå med.

Fikk du med deg? Natteravn-sjef: – Noen har kanskje misforstått sin rolle som natteravn

Melder seg ikke inn i Natteravnene

Natteravn-leder for bydel Vestli, Annstein Garnes, sier han ikke kjenner så godt Nattevaktene, men han er positiv. Aller helst vil han at de skal melde seg inn i Natteravnene.

– Vi trenger alt mannskap vi kan få for å traske rundt i bydelen vår og gjøre den bedre, så vi har bedt dem inn til oss, sier han.

Det sier Raja at Nattevaktene ikke vil gjøre, men at de gjerne kan samarbeide. Uansett om Nattevaktene ikke melder seg inn, sier Garnes at han ikke ser på Nattevaktene som et konkurrerende tiltak, og at han er glad for at de bryr seg.

– Alle ting som kan hjelpe bydelen vår er bra, så det er vi for.

Jon Roger Lund, leder for enhet Øst i Oslo politidistrikt, sier til VG at han ikke har kjennskap til gruppen.

