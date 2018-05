BEKYMRET: Helseminister Bent Høie (Høyre) besøkte Tromsø og Bodø lørdag for å bli informert om krisen i ambulanseflyberedskapen. Her sammen med fungerende styreleder i Luftambulansetjenesten Randi Spørck og Helse Nord-sjef Lars Vorland. Foto: Christer Pedersen/iTromsø

Helseministeren om ambulanseflykrisen: – Forventer raske tiltak

Christer Pedersen (iTromsø)

Publisert: 05.05.18 17:22

INNENRIKS

Etter en uke med kaotiske tilstander i luftambulansetjenesten kom helseminister Bent Høie til Nord-Norge for å se på forholdene.

Lørdagens hastemøter ble innledet i Bodø med representanter for Helse Nord, Nordlandssykehuset og Luftambulansetjenesten – før Høie kom til Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Jeg tåler kritikk, og jeg skjønner at de som står i denne situasjonen har opplevd den som veldig vanskelig. Men jeg har holdt meg informert og oppdatert, og når jeg har sett at dette kan vare over tid så har jeg ønsket møte dem som jobber med dette til daglig, sa han etter møtet.

På UNN fikk Høie en tilstandsrapport fra det akuttmedisinske miljøet ved sykehuset, samt fra AMK-sentralen – som har det øverste koordinerende ansvaret for ambulansetjenestene i landsdelen.

Utfordrende og vanskelig

– Situasjonen er ikke bra. Det er utfordrende og meget bekymringsfullt, og at vi mangler fly setter hele vår måte å jobbe på ut av spill, sier konstituert UNN-sjef Marit Lind.

Bakgrunnen for ambulanseflykrisen er at det har oppstått en meget tilspisset situasjon i kjølvannet av en anbudsrunde for luftambulanseoppdrag. 14 måneder før operatørskifte så har det oppstått pilotmangel hos dagens operatør, Lufttransport AS. En rekke piloter har sagt opp, samtidig som mange av de gjenværende pilotene har meldt seg syke eller ute av stand til å fly.

– Ikke kontroll

Klinikkoverlege Mads Gilberg på akuttmedisinsk avdeling på UNN forteller at det den siste uken er registrert i alt 37 tilfeller der mangel på fly har ført til forsinkelser eller komplikasjoner.

– Når vi ser på statusen for ambulansefly i dag så ser vi at syv av ni fly vil være delvis utilgjengelige for oppdrag den neste uken, forteller han.

Han sier at situasjonen ikke er god, og at ting ikke er under kontroll.

– Det er en helsepolitisk askesky, sier han med henvisning til 2014 – da ambulanseflyene sto på bakken som følge av vulkanutbruddet på Island.

Luftambulansetjenesten – som er formell oppdragsgiver til operatørene – har lagt fram en liste over tiltak som blant annet inneholder bruk av forsvarets flyressurser, innleie av fly fra den nye operatøren Babcock, bruk av redningshelikoptre, samt økt bruk av bilambulanse.

Denne listen mente UNN-representantene ikke var god nok.

– Vårt forslag er at man forlenger avtalen med dagens operatør helt til det er på plass en ny og fungerende løsning, sier Gilbert.

Ikke tilpasset norske forhold

Han mener at de avbøtende tiltakene som er satt i verk ikke er realistiske.

– Eksempelvis så har innleie av fly fra svenske Babcock ikke fungert i praksis. Det er fly som har annerledes medisinsk utstyr, de er ikke godkjente for kortbanenettet, og det er uklarheter om det formelle medisinske ansvaret om bord, sier Gilbert.

De er heller ikke tilpasset norske forhold.

– Om vi skal kunne ta de svenske flyene i drift må vi planlegge hvordan dette kan gjøres, først da vil de kunne avlaste den akutte situasjonen, sier Jon Mathisen, klinikksjef ved akuttmedisinsk klinikk ved UNN.

Administrerende direktør for Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell, sier at en forlenging av driftsavtalen med Lufttransport ikke er et alternativ.

– Det er juridisk umulig, og det vil neppe løse frustrasjonen blant de ansatte der, sier han.

Han frykter at problemene med pilotmangel neppe vil forsvinne med det første.

– Om det er flere piloter som sier opp vil det bli store problemer, sier han.

Glidende overgang

Han tror at det vil være nødvendig å ha en glidende overgang til den nye operatøren Babcock.

– Om vi ser over en femmånedersperiode som har Babcock sagt at de kan stille med tre nye fly – hvorav to kan operere på kortbanenettet i nord, sier han.

Juell tror også at det på sikt kan bli slik at Babcock får overta en eller to baser fra Lufttransport.

– Det vil være baser som de ikke deler med Lufttransport, men får drifte helt på egen hånd, sier Juell.

Helseminister Bent Høie svarer på kritikken som er kommet mot ham personlig for ikke å ha tatt grep tidligere. Han sier at han har forståelse for denne.

Etter møtene i Tromsø og Bodø etterlyser han tiltak som kan bøte på den akutte situasjonen, men som også kan gjøre overgangen til ny operatør enklere og mer smertefri.

Høie mener at tiltakene kan løse en del av problemene, men at de trolig ikke vil være nok.

– Jeg vil forvente at man også tar til seg rådene som er kommet fra miljøene her på UNN, spesielt ettersom problemene ser ut til å kunne vedvare, sier han.