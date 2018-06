BITEMERKER: Heidi Jeanette Karlsbakk (17) ble bitt flere ganger av en hund natt til 16. mai i år. Politiet i Trondheim er nå anmeldt for vold eller uaktsom bruk av hund i tjeneste. Foto: Privat

Politimann anmeldt etter at politihund bet Heidi Jeanette (17)

Publisert: 26.06.18 21:44

Heidi Jeanette Karlsbakk sier hun ble bitt flere ganger av en politihund da politiet søkte etter henne i Trondheim.

Tirsdag 15. mai var Heidi Jeanette Karlsbakk (17) i Trondheim for å besøke noen venner. Hun hadde reist uten tillatelse fra sine foreldre, som hun til vanlig bor sammen med i Ålesund .

Utover kvelden rykket politiet ut til melding om husbråk ved adressen jenta befant seg på.

Karlsbakk stakk da av fra boligen, forteller hun til VG.

Hennes mor, Heidi Karlsbakk, forteller at hun selv ringte politiet i Trondheim rundt klokken 23 for å fortelle at hun trodde datteren oppholdt seg alene i byen.

– De bekreftet at de hadde fått hennes navn ved boligen det ble meldt om husbråk. Ettersom hun var i Trondheim alene, ble det etter avtale med politiet avgjort at de skulle lete etter Heidi Jeanette for å få henne til et trygt sted, hvor jeg kunne komme og hente henne, forteller moren til VG.

17-åringen forteller at hun gjemte seg under en henger i en garasje da en schæfer kom løpende og trakk henne ut fra gjemmestedet.

– Plutselig hoppet schæferen på meg, bet meg i beinet og dro meg bortover asfalten. Alt skjedde egentlig ganske fort. Jeg hylte skikkelig høyt, og politimannen tok ikke vekk hunden, forteller hun til VG.

– Fikk beskjed om at det var en uheldig hendelse

– Jeg ba politimannen som hadde hunden om å ringe en ambulanse. Men han sa de ville avvente situasjonen, selv om jeg blødde fra beinet, forteller 17-åringen.

Hun ble senere fraktet med ambulanse til legevakten ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Epikrisen fra legevaktbesøket, som VG har fått innsyn i, bekrefter at skadene på 17-åringens bein skyldes hundebitt.

Heidi Jeanettes mor sier til VG at politiet ikke opplyste henne om at de ville bruke hund i søket etter datteren.

Klokken 01.50 natt til 16. mai ble moren ringt opp av ambulansens telefon, og fikk snakke med sin datter, opplyser hun.

Før telefonen fra ambulansen hadde hun ikke hørt noe mer fra politiet etter samtalen ved 23-tiden, forteller hun.

– Hun hylte og skrek og fortalte meg at hun hadde blitt bitt av en politihund. Så jeg la på og ringte politiet selv for å spørre hva som hadde skjedd:

– Jeg fikk til svar at det var litt uheldig det som hadde skjedd, men det viktigste var at hun ble funnet, forteller moren til VG.

Mens datteren fikk en stivkrampesprøyte og ble satt på en fem dagers antibiotika-kur for tre bitt, satte moren seg i bilen og kjørte fra Ålesund til Trondheim.

– Fikk sjokk da jeg så sårene

Da moren ankom Trondheim morgenen 16. mai tok hun med seg datteren og kjørte tilbake til Ålesund, forteller hun.

– Da jeg skulle bytte bandasjen på sårene senere den kvelden fikk jeg mildt sagt sjokk. Politiet hadde fortalt meg at hunden bare hadde «nappet tak» i henne, men det viste seg å være tre bitt, forteller Karlsbakk til VG.

Familien sier de tok kontakt med legevakten i Ålesund samme kveld, og fikk beskjed om å følge med på skadene.

– To dager senere ringte jeg politiet i Trondheim for å få en forklaring på hva som hadde skjedd, men jeg fikk ikke høre hva som sto i rapporten, forteller mor Heidi Karlsbakk.

Anmeldte hendelsen

23. mai anmeldte hun politiet i Trondheim for vold eller uaktsom bruk av hund i tjeneste.

– Svaret jeg fikk var at det er vanlig å bruke en hund i søk som «napper» ved markering, men dette var ikke napping, og kunne gått mye verre om den hadde bitt i ansiktet eller halsregionen, forteller hun.

Ettersom foten ikke var bedre mandag 21.mai tok hun med seg Jeanette til fastlegen, som videre sendte dem til ortoped ved Ålesund sykehus.

Etter flere undersøkelser der ble datteren satt på en doblet antibiotikakur i ytterligere syv dager.

Halvor Hjelm-Hansen, advokat og leder ved etterforskningsavdelingen for spesialenheten i Midt-Norge og Nord-Norge, bekrefter overfor VG at de har mottatt en anmeldelse.

– Jeg kan bekrefte at vi har registrert en sak på et slikt forhold. Det er snakk om en politihund som er brukt i et søk. Vi foretar nå undersøkelser, og det vil bli tatt stilling til om saken formelt skal etterforskes, sier han til VG.

Hjelm-Hansen understreker at spesialenheten ikke kan uttale seg ytterligere om saken, ettersom det er en pågående sak.