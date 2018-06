HØYRE-MANN: Kristian Tonning Riise, her avbildet i 2017, var leder i Unge Høyre fra juni 2014 til han trakk seg i januar 2018 som resultat av en rekke varslinger om upassende oppførsel mot kvinnelige ungdomspolitikere. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ble nektet å delta på Høyre-arrangementer – var på sommerfest onsdag

Publisert: 07.06.18 21:42 Oppdatert: 07.06.18 21:55

INNENRIKS 2018-06-07T19:42:41Z

Kristian Tonning Riise deltok onsdag på sommerfesten til Høyre, Frp og Venstre.

For bare tre måneder siden uttalte generalsekretær i Høyre John Ragnar Aarset til VG at Riise ikke fikk delta på noen arrangementer for Høyre sentralt - hvis han ikke kunne argumentere for at det var avgjørende for å fylle jobben som stortingsrepresentant.

Onsdag var han på plass på sommerfesten til Høyre, Frp og Venstre. På et bilde lagt ut på Facebook av stortingsrepresentant Tage Pettersen fra sommerfesten onsdag befinner Kristian Tonning Riise seg i bakgrunnen.

– Jeg stusset ikke over at han var der, og det var ikke noe rart eller unaturlig. Det at han var på plass var ikke noe tema, sier Pettersen til VG.

Tonning Riise skriver i en SMS til VG at han ikke har noe behov for å kommentere saken.

Tonning Riise var leder i Unge Høyre fra juni 2014 til han trakk seg i januar 2018 som resultat av en rekke varslinger om upassende oppførsel mot kvinnelige ungdomspolitikere. Siden den gang har det kommet ti varsler om seksuell trakassering mot ham.

– Ikke naturlig å ikke invitere han

30 år gamle Peder Egseth er pressesjef i Høyre. Han forteller til VG at Tonning Riise ikke hadde blitt invitert om det hadde vært et større Høyre-møte, et landsmøte eller et møte i regi av Høyre, men at det var en selvfølge å invitere 29-åringen til onsdagens sommerfest.

– Det var aldri aktuelt å utestenge Kristian fra en sommerfest med stortingsgruppa. Han er en del av den gruppen, så det var ikke naturlig å ikke invitere ham, sier Egseth.

Han fortsetter:

– Stortingsgruppa er stortingsgruppa. Vi har ikke gitt noe dispensasjon, det var rett og slett aldri på bordet.

Likevel sier Egseth at Tonning Riise fortsatt ikke får lov til å ha noen talspersonsverv.

– Han får ikke lov til det, nei. Han får ikke være en talsperson i stortingsgruppa og får heller ikke lov til å ha talspersonsverv.