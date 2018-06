KAN BLI FLERE: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, på NATO-møte i Brussel torsdag, sier at han behandler henvendelser fra USA om mer militær trening i Norge. Foto: Alf Bjarne Johnsen, VG

Snakker med USA om flere soldater til Norge

Publisert: 07.06.18 16:44

BRUSSEL (VG) Norge og USA skal inn i politiske samtaler om et økt amerikansk militært nærvær i Norge. Det bekrefter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Men han vil ikke si hva USA ønsker å utplassere i Norge.

– Nå er det noen samtaler på gang politisk, men jeg kan ikke være konkret på det, sier Bakke-Jensen til VG før NATO starter sitt forsvarsministermøte i Brussel torsdag ettermiddag.

USAs forsvarsminister James Mattis er også til stede på møtet i Brussel, men det er ikke kjent om de to forsvarsministerne skal ha egne møter under møtet torsdag eller fredag.

– Vi har fått noen henvendelser fra USA, sier Bakke-Jensen.

– Så får vi se hva som er hensiktsmessig for oss, og så tar vi det i de politiske kanalene før det kan offentliggjøres.

– Kan du si noe om hva USA konkret ønsker å gjøre i Norge, ut over det de gjør i dag?

– Nei, svarer Bakke-Jensen.

Flere US Marines

Fra før er det kjent at USA ønsker å plassere en større del av US Marine Corps på Værnes i Trøndelag, ut over de amerikanske soldatene som hittil har trent der.

Siden 2016 har Norge og USA hatt en avtale om rotasjons-trening for inntil 330 soldater fra marinekorpset. Avtalen ble fornyet i 2017.

I fjor meldte VG at US Marine Corps ønsket å gjøre Værnes til sin hovedbase i Europa.

I forrige uke sa oberst Doug Bruun til Adresseavisen at de ønsket å doble rammen for soldater til 650.

Fly-deployering

Også Rygge og Andøya kan få amerikanske fly i kortere eller lengre perioder.

I president Donald Trumps forsvarsbudsjett er det satt av 12 millioner dollar til å ruste opp Rygge flystasjon i Østfold, og klargjøre flyplassen for en fremskutt base for en gruppe amerikanske kampfly, ifølge nyhetsnettstedet Air Force Times.

Her er det snakk om å forhåndslagre utstyr, og så ha roterende trening på Rygge og ytterligere åtte flystasjoner rundt i Europa.

Andøya?

Også Andøya kan bli base for økt amerikansk aktivitet. Tirsdag bekreftet Stortinget at flystasjonen skal legges ned og de norske marine overvåkningsflyene skal flyttes til Evenes når de leveres om noen år.

Men denne uken meldte nettstedet aldrimer.no at inntil fem P-8A Poseidon fra US Navy er ventet til Andøya allerde nå i juni.

Ønsker mer alliert trening

Bakke-Jensen vil ikke si noe om de ulike basene. Men han bekrefter at regjeringen og stortingsflertallet ønsker at flere allierte styrker skal trene i Norge:

– Vi har sagt i Forsvarets langtidsplan at vi skal ha økt alliert trening, Så er det litt uoversiktlig med de forskjellige prosessene. I USA løfter man gjerne opp ideer og starter budsjettprosesser før de eventuelt tar kontakt med oss, sier han.

Frank Bakke-Jensen vil heller ikke svare på når regjeringen er klar til å besvare den amerikanske forespørselen.

– Det får vi se på, svarer han.

– Kommer det i år?

– Vi får se, sier forsvarsministeren.