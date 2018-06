SNØ: Slik så det ut mandag klokken 1941 på E10 Skitdalshøgda i Nordland, 381 meter over havet. Foto: Webkamera Statens vegvesen

Kulden i nord fortsetter noen dager til

Publisert: 04.06.18 21:25

Det kalde været, som har gitt snø noen steder i fjellet i Nord-Norge, er ikke over ennå. Fredag kryper temperaturen oppover, men spesielt varmt blir det ikke.

Hos Vegtrafikksentralen Nord i Mosjøen er det snøskvetter på vinduene, opplyser trafikkoperatør Grethe Turmo Hatten til VG mandag kveld.

Snø på Bjørnfjell

– Jeg ser på webkamera nå klokken 20 at det snør på Bjørnfjell. Det er meldt vanskelige kjøreforhold i Helgeland, Salten, Lofoten og Vesterålen. Det er lokalt vanskelige forhold på grunn av snøbyger og minusgrader, sier hun til VG.

– Det er kaldt i hele nord. Dette gjelder over 400–600 meter og er meldt nå til natten og først på dagen i morgen, legger Hatten til.

Rundt klokken 20 mandag så hun en syklist tråkkende over Skitdalshøgda i Narvik kommune, så mye snø var det ikke.

– Det var veldig spesielt, smiler trafikkoperatøren.

På Saltfjellet er det spesialvarsel siden det er meldt minusgrader i natt og nedbør.

– På E6 på Gratangsfjellet nord for Narvik har vi fått beskjed om at det skal saltes i natt på grunn av usikkerhet om det kommer snø, sier Hatten.

Nordlendingene bør nok ikke pakke vekk ullgenseren helt ennå.

– Det fortsetter med den samme værtypen i noen dager til, til og med torsdag, sier statsmeteorolog Ingrid Bentsen ved Meteorologisk institutt til VG. I lavlandet vil temperaturen ligge på mellom tre og fem grader.

Litt varmere fredag

Men i høyden kan det bli hvitt.

– Jo lenger nord, jo lavere snøgrense. I nordlige Nordland og Toms er det 200 til 400 meter og 100 til 300 meter i Finnmark, sier Bentsen.

– Hva skjer etter torsdag?

– Da blir det noe stigende temperaturer og fortsatt noe nedbør. Men da kommer det som regn. Det kan bli rundt 10 grader lørdag og søndag, så det er ikke snakk om noen varmebølge, sier Bentsen.

Fortsatt fint i sør

– Hvordan ser det ut i Sør-Norge fremover?

– Her blir det mye fint vær. Trøndelag vil få noe nedbør i morgen, men sør for Stad og Dovre blir det veldig mye fint vær de neste dagene. Ikke så varmt som det har vært, men mellom 20 og 25 grader. Det blir ikke 30 grader lenger, den perioden er over, sier Bentsen.

På østlandet ble det satt varmerekord, søndag. Drammen og Vestfossen stakk av med seieren, med sine 32,9 grader.

Torsdag og fredag er det meldt litt varmere igjen. Torsdag kan temperaturen i Oslo ifølge Yr komme opp i 26 grader.

– Det blir et par dager med noe lavere temperatur før den stiger igjen. Men ikke tilbake til 30, avslutter Bentsen.