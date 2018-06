DØDSULYKKE: Alle nødetatene rykket i morgentimene ut til riksvei 12 ved Fagervollan i Rana kommune. Foto: Roger Marthinsen, Rana No

Ektepar omkom i trafikkulykke i Nordland

Publisert: 07.06.18 11:57

INNENRIKS 2018-06-07T09:57:47Z

Et eldre ektepar mistet livet da bilen de satt i havnet på taket etter å ha krasjet med en annen bil.

Politiet fikk melding om ulykken på fylkesvei 12 ved Utskarpen i Rana klokken 08.42. Det var tre personbiler og en henger involvert i ulykken, som politiet tidlig omtalte som alvorlig.

Torsdag formiddag bekrefter politiet at et ektepar fra Lurøy kommune mistet livet, og at familiemedlemmer er varslet. I tillegg er en person innlagt på Rana sykehus for undersøkelser, og en person uskadet.

Operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland -politiet forteller at ulykken skjedde i forbindelse med en bro, som er innsnevret etter at en brøytebil rev ned deler av rekkverket i vinter.

– Fartsgrensen er derfor satt ned fra 80 til 50 kilometer i timen. Det er en kort og smal bro, med kun plass til en bil. Det er vikeplikt, og slik det ser ut nå har to biler stått og ventet på å kjøre over. Idet den ene starter å kjøre, så blir den truffet av ulykkesbilen, som også traff bil nummer to, sier han til VG.

Han forteller at ulykkesbilen deretter havnet på taket.

Fylkesveien ble stengt i flere timer mens nødetatene jobbet på stedet, men like før klokken 11 ble den åpnet.

– Vi har nå fjernet bilene fra åstedet, men det kommer til å pågår undersøkelser der utover dagen, sier Leirvik.