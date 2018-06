DØDE: Niat Mehari Medhanie (20), her fra et intervju med VGTVs Panelet i 2016. Foto: VGTV

Youtuber Niat Medhanie bekreftet omkommet etter drukningsulykke

Publisert: 05.06.18 13:59 Oppdatert: 05.06.18 15:26

Den kjente youtuberen Niat Medhanie (20) er bekreftet omkommet etter en drukningsulykke i Øvre Eiker søndag.

Politiet i Sør-Øst politidistrikt bekrefter tirsdag i en pressemelding at mannen som druknet på Sundhaugen ved Fiskumvannet i Buskerud søndag er 20 år gamle Niat Medhanie fra Vikersund.

Navnet hans blir gjort kjent med samtykke fra familien.

Ulykken skjedde i forbindelse med bading ved et stupebrett ved 18-tiden søndag. Da Medhanie ikke kom opp av vannet, ble han forsøkt funnet av publikum i området.

Ifølge Drammens Tidende var Medhanie på Sundhaugen for å bade med en vennegjeng.

Nødetatene ble varslet, og 20-åringen ble til slutt funnet av brannvesenets dykkere. Det ble igangsatt hjerte-lunge-redning på stedet, men Medhanie ble til slutt bekreftet død.

Politiet etterforsker nå saken som en ulykke.

Kjent komiker

Medhanie var eritreisk statsborger, bosatt i Vikersund.

Han har vært omtalt en rekke ganger i mediene på grunn av sine populære parodier av kjente hitlåter.

På Youtube -kanalen «Iamniat» har han blant annet lagt ut norske versjoner av låter som Drakes «Hotline Bling», Adeles «Hello», og Justin Biebers «Sorry».

Videoene har fått flere titusener av visninger, og på Facebook er videoene sett over seks millioner ganger.

Medhanie gjestet blant annet VGs Panelet i 2016.

I 2017 var Medhanie også programleder i serien «Ta valget», en nettserie støttet av Valgdirektoratet i forkant av stortingsvalget i fjor høst.

I en av episodene får 20-åringen blant annet statsminister Erna Solberg til å tegne Høyres partiprogram – uten at hun får lov til å bruke ord for å forklare hva det inneholder.

«Du var sykt sjelden»

Stavanger-rapperen Benedicte Izabell Ekeland, bedre kjent under artistnavnet «Izabell», ble kjent med Medhanie for tre år siden. Han tok kontakt fordi han likte musikken hennes, og de ble kjent gjennom den felles interessen for rappen.

Tirsdag hyllet artisten Medhanie på Instagram.

«Hvil i fred Niat. Du var sykt sjelden», skriver rapperen foran et bilde av Medhanie.

– Jeg kjente ham som en artistkollega. Vi har hatt en del kontakt og støttet hverandre. Han var en søt, sympatisk og god fyr. Man blir glad i folk når man jobber med det samme, forteller Ekeland til VG.

I fjor høst innledet hun og Medhanie et samarbeid om en låt, som nå trolig ikke vil utgis, forteller hun til VG.

– Nei, jeg tror ikke den vil bli utgitt nå. Jeg fikk beskjed om at han hadde gått bort i går. Han var en gledesspreder med et stort hjerte. Han spredte masse kjærlighet og humor, man trenger en sånn fyr som ham, sier Ekeland.