BORT MED NSB: Samferdselsminister Jon Georg Dale vil ikke gå inn og stoppe NSBs avgjørelse om å bruke 280 millioner på å bytte navn. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Regjeringen avviser at de vil privatisere NSB

Samferdselsministeren synes det er vanskelig å overprøve styret i NSB. De vil bruke 280 millioner kroner på å bytte navn til Vy.

Publisert: 13.03.19 10:39







NSB har nå fått konkurrenter og tapte i fjor kampen om å kjøre på Sørlandsbanen til britiske Go Ahead. Regjeringen har fått knallhard kritikk for at de de gjennom jernbaneformen har åpnet for private aktører på togskinnene.

NSB annonserte i går at de mener de må ha nytt navn for å være konkurransedyktige mot de private selskapene – og vil bytte navn til Vy.

– Når styret mener det er avgjørende for å styrke konkurransekraften, synes jeg det er vanskelig å overprøve den vurderingen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale til VG.

Vil be NSB passe pengebruken

VG møtte samferdselsministeren før han onsdag morgen gikk inn i Stortingssalen for å bli grillet av Ap, Sp og SV. De er hoderystende til at NSB vil bruke 280 millioner på å bytte navn.

Og legger opp til full kamp i Stortinget.

– 200-300 millioner er svært mye penger, det er penger som kunne blitt brukt til flere tog. Det er fellesskapets midler det er snakk om, sier Aps Sverre Myrli i Stortinget.

Både Rødt og Ap kom onsdag med forslag i Stortinget for å stoppe og utsette navne-endringen. Men regjeringen (med Høyre, Venstre, KrF og Frp) har uansett flertall.

Hva er det som koster? NSB har oppgitt at kostnaden til Snøhetta for ny visuell profil er 4,4 millioner, nye uniformer vil koste 18 millioner, men at hovedkostnaden er ny maling og lakk for å bytte farge og logo på togene.

– Hvordan forsvarer du pengebruken?

– I utgangspunktet har jeg tenkt å passe på at de skal være kostnadseffektive i den gjennomføringen de skal ha. De har sagt at selve navneendringen vil koste mellom 30 og 50 millioner og at de andre investeringene er oppdateringer av teknologi, apper og funksjoner. Det er utskiftning av utstyr til de ansatte som de uansett ville måtte gjort. Men jeg legger til grunn at de er effektive i ressursbruken sin, sier Dale.

– Vil det si at du vil be dem bruke mindre?

– Det vil si at jeg i generalforsamling påpeker at de må passe på at de ikke bruker mer penger enn nødvendig, ja, svarer samferdselsministeren.

Avviser privatisering av NSB

Samferdselsminister Jon Georg Dale avviser at de har som mål å privatisere NSB.

– Er det målet på sikt å privatisere NSB?

– Nei. Utgangspunktet er at vi har gjennomført en jernbanereform og der har ikke vi hatt noe behov for å endre navn på NSB. Det er styret selv som har tatt initiativ til å endre navnet fordi de mener at en felles profil vil styrke konkurransekraften, sier samferdselsminister Jon Georg Dale til VG.

– NSB eier ikke skinnene, de eier ikke togene og de konkurrerer nå på lik linje med andre aktører om å få kjøre tog. Kunne de ikke like så greit vært private?

– Det er sikkert mulig å spekulere i det. Det er ikke grunnlaget for denne navneendringen – overhodet ikke. Dette er en navneendring som er initiert av selskapet og jeg har ikke hørt annet enn at selskapet er fornøyd med eieren sin (som er staten, journ.anm.), svarer Dale.

Overså alle råd fra Språkrådet

– NSB har oversett alle innspillene fra Språkrådet når de laget sitt nye navn. Hva tenker du om det?

– De har konsultert Språkrådet, det må de gjøre, og så har de kommet til en annen vurdering. Og det handler om at de trenger en annen profil enn den de fikk råd om å bruke fra språkrådet, svarer Dale.

– Hva tenker du om at de har oversett alle råd fra Språkrådet?

– Det er mange aktører som mener mye når et selskap skal finne sin profil. Jeg er opptatt av at dette selskapet skal lykkes. Dette er et selskap med 10.000 ansatte og de mener den endringen de nå gjør er avgjørende for konkurransekraften til selskapet, svarer Dale.