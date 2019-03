BRUKER MOBILTELEFONEN: Leger må bruker private mobiltelefoner for å ta bilder av pasientskader på grunn av utdaterte datasystemer ved Oslo universitetssykehus. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Sykehusleger tar pasientbilder med privat mobil

Frustrerte leger sier utdaterte datasystemer ved Oslo universitetssykehus gjør at de må bruke private mobiltelefoner til å ta bilder av pasientskader.

Foretakstillitsvalgt Anniken Riise Elnes i Yngre legers forening sier til Dagens Næringsliv at bruk av private mobiler i behandlingen skjer «hver dag, over alt, hele tiden».

– Når det virkelig haster for pasienten har vi rett og slett ikke noe alternativ, sier Elnes, som er frustrert over tid som går til spille og nødløsninger som tvinges fram av ineffektive programmer som ikke snakker sammen.

– Dette skjer hver dag, over alt, hele tiden. Når det haster å konsultere kolleger for å kunne gi korrekt behandling, ser vi oss nødt til å bruke egen mobil til å ta bilder for eksempel av pasientskader eller av røntgenbilder, forklarer hun. Elnes sier hun er bekymret for at bildene skal komme på avveie, eksempelvis gjennom automatisk deling via skytjenester.

Elnes sier mobilbruken er økende og at det ikke har kommet noe pålegg om å stanse praksisen.

OUS-sjef Bjørn Erikstein forklarer bruken av mobilkameraer med at overgangen fra papirløsninger til digitale løsninger utfordrer systemet. Han sier at pasientsikkerhet kommer først ved behov for raske løsninger.