TIL VALG: William David Clinton, som blir kalt Bill Clinton, stiller til valg for Høyre til høsten. Foto: Privat

Bill Clinton stiller til valg i Tysvær

INNENRIKS 2018-11-29T07:43:29Z

Bill Clinton (38) stiller til valg for Høyre i Tysvær i lokalvalget neste år. Clinton står på 22. plass på kommunevalglisten.

NTB

Tysværingen Bill Clinton , hvis fulle navn er William David Clinton, forteller til Kommunal Rapport at han lenge er blitt kalt Bill.

– Jeg har blitt kalt Bill siden jeg var ung, sier 38-åringen, som har australsk bakgrunn.

Clinton-saken ble først omtalt i Haugesunds Avis .

Mens den politiske karrieren til hans amerikanske navnebror går mot slutten, er 38-åringen helt fersk i politikken.

– Jeg er engasjert i mye, men har aldri tidligere vært politisk engasjert. Da jeg ble invitert til å stå på Tysvær Høyres liste, ble jeg veldig takknemlig og glad, sier Clinton.

Trebarnsfaren forteller at han brenner for saker som omhandler skole, barn og unge.

– Gode, trygge skoler og oppvekstforhold er viktig, sier Clinton.

Han medgir at han kan dra fordel av sitt kjente navn i politikken.

– Det er jo et navn som er kjent, men jeg regner med at folk er mer opptatt av politikk enn navn. Men navnet er en del av min hverdag og jeg bruker det for det det er verdt. Det er morsomt, og veldig ofte en «icebreaker», sier Clinton.

Høyre er det nest største partiet i Tysvær med seks av 29 representanter i kommunestyret. Ap er størst med sine 10 representanter.