TO KNIVSTUKKET: Natt til søndag rykket politiet ut til det populære utestedet Blå i Oslo etter melding om slagsmål. To personer ble sendt til sykehus med stikkskader. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

18-åring meldte seg til politiet etter knivstikking på Blå – siktet for drapsforsøk

INNENRIKS 2018-11-20T07:28:04Z

Mannen som var etterlyst og siktet etter knivstikkingen på utestedet Blå natt til søndag har meldt seg for politiet. Han erkjenner ikke straffskyld.

– Den siktede personen meldte seg for politiet klokken 20.00 i går kveld, sier politiadvokat Sturla Henriksbø til VG.

Han sier til VG at mannen gikk rett i avhør etter at han meldte seg for politiet.

Den siktede er 18 år gammel.

– Han vil bli avhørt mer, men foreløpig har vi ikke satt noe tidspunkt for det. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling, sier Henriksbø

Politiadvokaten sier 18-åringen har forklart at han var på utestedet Blå natt til søndag, og at han var involvert i håndgemeng der.

– Han erkjenner ikke straffskyld for å ha stukket noen med kniv, sier Henriksbø.

Bakgrunn: Mann siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Blå

Siktet for drapsforsøk

Politiet opplyser til VG at mannen fortsatt er siktet for drapsforsøk:

– Opplysningene han har gitt oss i avhør stemmer ikke overens med den informasjonen vi har, sier han.

Det var like før klokken 02.30 natt til søndag at politiet rykket ut etter melding om slagsmål inne på utestedet Blå på Grünerløkka i Oslo . Da de kom frem viste det seg at to personer var knivstukket.

Søndag ble en person siktet for drapsforsøk, selv om han på det tidspunktet ikke var pågrepet.

Hadde med forsvarer til politiet

– Vi kan ikke si noe om opptakten eller motivet nå, men vi har opplysninger som gjør at vi har tatt ut siktelse og aktivt søker etter en konkret, navngitt person, uttalte politiinspektør Grete Lien Metlid til VG søndag ettermiddag.

Mannen hadde med seg sin forsvarer Thomas Wyller da han meldte seg for politiet mandag kveld.

VG har vært i kontakt med Wyller, som sier han på nåværende tidspunkt ikke vil kommentere saken.

Kjent for politiet

Politikilder har tidligere opplyst til TV 2 at de involverte i saken har tilknytning til den kriminelle gjengen Young Bloods fra Holmlia i Oslo. Det har også politiinspektør Grete Lien Metlid bekreftet overfor TV-kanalen.

– Vi ser at det er folk involvert som vi har kjennskap til, og som vi kan knytte til et kriminelt miljø, uttalte Metlid til VG.

Også Henriksbø bekrefter at mannen er kjent for politiet fra før, og at han har tilknytning til et kriminelt miljø.

I fjor sommer ble fire personer skadet da en mann i 20-årene løsnet skudd utenfor det samme utestedet . Mannen forklarte senere at han skjøt fordi han ble avvist av dørvakten , men nektet straffskyld for drapsforsøk.