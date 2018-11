REAGERER: Informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat, Lars Magne Hovtun. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Reagerer kraftig på Virkes bruk av brannvesenet i reklame: – Utrolig frekt

INNENRIKS 2018-11-18T11:43:12Z

Hovedorganisasjonen Virke bruker en av Oslo brann- og redningsetats brannbiler i ny reklame – til tross for at de fikk et klart nei.

Publisert: 18.11.18 12:43

Det har fått Lars Magne Hovtun, informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat til å reagere.

– Jeg fikk en henvendelse fra Virke forrige uke, som ble avslått både muntlig og skriftlig. Begrunnet med at vi ikke ønsker å være en del av slike kampanjer, forteller Hovtun til VG.

Overraskelsen var derfor stor da en av Hovedbrannstasjonens stigebiler dukket opp i en helsides reklame i lørdagsutgaven av i alle fall både Dagens Næringsliv og VG.

– Spekulativt

– Jeg antok avslaget mitt var lett å forstå, og ble derfor veldig overrasket av å se brannbilen vår i en slik reklame. Jeg synes det er utrolig frekt å ta seg til rette på denne måten. Særlig når retorikken i budskapet deres er helt feil.

Budskapet i reklamen er at 350-kronersgrensen, som tilsier at alle sendinger fra utlandet til en verdi over 350 kroner blir toll- og avgiftsbelagt, bør fjernes. Virke argumenterer for at grensen gir Norge mindre inntekter, «som for eksempel kunne blitt brukt på å styrke brannvesenet ytterligere».

Hovtun mener at å trekke brannvesenet inn i dette budskapet gjør det hele enda verre:

– De har en retorikk rundt at dersom man kutter 350-kronersregelen kan det bli mer penger til brannvesenet, men det har ingen sammenheng. Moms er en del av statsbudsjettet, mens brannvesenet finansieres av kommunebudsjettet, sier han og legger til:

– Det er lett å være enig i at sikkerhet og beredskap i brannvesenet må styrkes, og det treffer folk veldig nært. Når man bruker det argumentet i en politisk sak der det ikke er noen sammenheng, synes jeg det er spekulativt og det er å holde publikum for narr.

Mener det svekker nøytraliteten

Ifølge Hovtun får brannvesenet i Oslo flere henvendelser i måneden fra reklamebyrå og firma som ønsker å bruke dem i markedsføringssammenheng.

– Vi er veldig negative til det, og sier konsekvent nei til bruk av brannvesenets merkevare i kommersiell sammenheng. Nøytraliteten er grunnmuren i våre verdier, og når vi er på oppdrag hjelper vi alle uavhengig av for eksempel politisk ståsted eller hudfarge. Det å da bli brukt til å markedsføre alt fra politiske budskap til forskjellige produkter er med på å undergrave den nøytraliteten.

Hovtun forteller at han forventer at Virke fjerner alle spor av brannvesenet i kampanjen.

– Brannvesenet er jo ute og kjører med brannbilene hele tiden, og det er ikke ulovlig å ta bilde av oss, men jeg synes det er frekt at de tar seg til rette og bruker et bilde av en av våre biler til tross for at de har fått et nei, sier Hovtun.

Byrå avviser at de har gjort noe feil

VG har vært i kontakt med Virke, som ikke vil uttale seg, men henviser til reklamebyrået McCann. Byrået laget kampanjen på vegne av Virke.

Rådgiver Alexander Blomquist i McCann skriver i en e-post til VG at byrået lette etter et bilde av en helt tilfeldig brannbil som illustrasjon til kampanjen.

– Det stemmer at en ekstern fotograf kontaktet Hovtun som takket nei til at en av deres biler kunne fotograferes, hvilket vi naturligvis forholdt oss til. Derfor kjøpte vi et bilde av en brannbil fra NTBs billedarkiv som var til salgs for kommersiell bruk. Etter instrukser fra NTB fjernet vi bilnummeret som var kriteriet fra NTB sin side for at det kunne brukes i kommersiell sammenheng, skriver Blomquist.

Blomquist er heller ikke enig i at teksten i annonsen formidler noe feil.

– I 2015 bevilget Stortinget eksempelvis 45 millioner kroner til en ny fagskole for brannfolk. Det vil bidra til en betydelig styrking av det norske brannvesenet når fagskolen en gang settes i drift. Videre fikk kommunene overført 356 milliarder i inntekter fra Staten i 2017. Dessuten må man ikke glemme inntektsskatten kommunene får fra de mange som jobber i varehandelen, arbeidsplasser som nå trues av 350 kroners grensen. Vi synes brannvesenet i Norge har et spesielt viktig samfunnsoppdrag, og det var nettopp dét som inspirerte oss til å lage denne annonsen.

Han opplyser at lørdag var siste dag annonsen skulle publiseres, og at den ikke vil komme på trykk igjen.