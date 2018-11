MISTET EN VALP: Hundeeier Eva Kindahl, her sammen med en av valpene sine. Foto: Privat

Valp funnet død med et bein skåret av: – Dette er mishandling på det groveste

Hundeeier Eva Kindahl fant i fjor vår en av valpene sine død, med omfattende bittskader og et manglende frembein. Ifølge obduksjonsrapporten er beinet trolig skåret av med en skarp gjenstand.

– Dette er mishandling på det groveste av et dyr som ikke kan forsvare seg, sier Kindahl til VG.

Hun ønsker å stå frem med historien i håp om at saken kan bli løst.

Det makabre funnet ble gjort en vårdag i 2017. Etter å ha vært borte noen timer fra eiendommen der hun bor sammen med tre voksne hunder og valpene hun har til salgs i Skjetten i Akershus, hadde Kindahl planer om å ta med valpene ut for lufting i vårsolen.

Synet som møtte henne i lokalet der valpene oppholder seg kommer hun sent til å glemme.

– Jeg ble veldig sjokkert og sluttet nesten å tenke et øyeblikk, sier hun.

– Venstre frembein synes å være skåret av

Kindahl forteller at det første hun tenkte var at en av de tre voksne hundene hennes, som er en blandingsrase av Jack Russell og amerikansk Cocker spaniel, måtte ha kommet seg inn til valpene på en eller annen måte.

– Jeg begravde valpen, men klarte ikke å slå meg til ro med det. Jeg kunne ikke forstå at det var mine hunder som hadde gjort det. At de skulle ha fått opp porten inn til valpene er praktisk talt umulig, forteller Kindahl.

Hun valgte derfor å sende valpen til obduksjon.

Obduksjonsrapporten som VG har fått tilgang til, forteller om svært omfattende skader på den lille valpen, som også bekreftes av veterinæren som utførte den.

– Forandringene på denne valpen er forenlig med bittskader, blant annet knusing av vev under huden og også ribbensbrudd. Sistnevnte kan komme som følge av et hardt bitt som knuser bena, sier Øyvor Kolbjørnsen, veterinær ved Veterinærinstituttet i Oslo, og personen som utførte obduksjonen.

– Venstre frembein synes å være skåret av med en skarp gjenstand, mest sannsynligvis etter døden har inntrådt, da det ikke var blod i sårkantene.

Obduksjonsrapporten forteller også om:

Perforasjon inn til brysthulen og brudd på åtte ribben og knusing av venstre lunge.

Brudd i første halsvirvel og blødning rundt ryggmargen.

Muskulatur var revet over i halsområdet og på innsiden av høyre frembein og lår.

Deler av spiserøret var revet over og luftrøret var revet tvers av bak strupelokket.

– Kan du si noe om størrelsen på dyret som har gjort dette?

– Nei, det kan jeg ikke uttale meg om, sier Kolbjørnsen.

– Jeg ble kvalm

– Da jeg fikk den obduksjonsrapporten ble jeg kvalm, og det blir jeg fortsatt når jeg leser den. Jeg holdt på å besvime og måtte sette meg rett ned. Da gikk det virkelig opp for meg at her har det vært et helvete. Den lille valpen har virkelig fått gjennomgå, sier Kindahl.

Politiadvokat Silje Haugerstuen Bergsholm i Øst politidistrikt bekrefter overfor VG at de mottok en anmeldelse på forholdet 4. april i fjor.

– Det ble funnet en død valp, som også manglet frambeinet. Saken ble henlagt fire dager senere, da det var ukjent gjerningsperson, forteller hun.