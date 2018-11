SVARER IKKE: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sender abortspørsmål videre til helseminister Bent Høie. Foto: Hallgeir Vågenes

Har fått spørsmål om abort - likestilingsministeren dropper oppmøte

INNENRIKS 2018-11-13T13:04:39Z

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) er ambassadør for abortsaken internasjonalt, men dropper oppmøte når SV stiller spørsmål i spørretimen onsdag. SV spør om hun er riktig dame for jobben.

Publisert: 13.11.18 14:04

«I et likestillingsperspektiv, hvordan stiller likestillingsministeren seg til forslaget om å fjerne paragraf 2C, og hvilke utslag ser ministeren for seg at det vil ha for kvinners rett til å bestemme over egen kropp?» .

Dette spørsmålet har Kari Elisabeth Kaski fra SV sendt til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland , som i teorien skulle svare i Stortinget onsdag. Nå har Helleland derimot sendt spørsmålet videre til helseminister Bent Høie .

– Det er rystende og helt uforståelig at hun ikke har mot til å stille i spørretimen, og ikke vil uttale seg i noe som engasjerer og mobiliserer kvinner og menn over hele landet. Dette er i kjernen av de største likestillingssakene gjennom tidene, og hun er helt taus, sier Kaski.

SV reagerer sterkt på at Helleland så langt ikke har ville uttale seg, heller ikke når hun får spørsmål i Stortinget.

– Det er i god tradisjon at en statsråd stiller og svarer når han eller hun får spørsmål, ifølge Hellelands kalender ser det heller ikke ut til å være noen god grunn for henne å droppe spørretimen, sier Kaski.

Til VG sier Helleland at spørsmålet naturlig hos helseministeren.

– Spørsmålet handler om abort og abortloven, det er helseministerens ansvar å svare i Stortinget for en lov som ligger i hans konstitusjonelle portefølje.

– Er ikke likestilling en del av fagområdet til likestillingsministeren?

– Som likestillingsminister har jeg ansvar for regjeringens gjeldende likestillingspolitikk, der retten for kvinner til å bestemme over egen kropp er en grunnleggende rettighet. Statsministeren har vært tydelig på at kvinners rettigheter ikke skal svekkes, sier Helleland.

– Er hun motivert til jobben?

Partiet har sendt en rekke spørsmål til regjeringen, etter at statsminister Erna Solberg åpnet for å forhandle med KrF om abortloven .

Helleland er ambassadør for kampanjen «She Decides» , som blant annet arbeider for kvinners rett til abort internasjonalt.

Når likestillingsministeren nå ikke vil svare på spørsmål her hjemme, ber Kaski henne om å vurdere jobben.

– Det er ikke noe poeng å ha en likestillingsminister om hun ikke kan svare og fungere som statsråd. Hun må tenke grundig gjennom om hun er motivert til å gjøre den jobben hun er satt til.

– Men nå har ikke regjeringsforhandlingene en gang startet, hvorfor ikke gi regjeringen arbeidsro til det ligger et konkret forslag der?

– Det er på tide å få klarhet i hva som er regjeringen sitt forslag. Det er statsministeren som selv har tatt til ordet for dette, og jeg tar utgangspunkt i at hun snakker for regjeringen, selv om det er ulike meninger i Høyre om dette.

– Jeg vil fortsette å jobbe for kvinners rettigheter både i Norge, og som She Decides-champion internasjonalt, sier Helleland.