Frode Bergs advokat vurderer å ta saken til Strasbourg: – Vårt eneste alternativ

Publisert: 03.05.18 19:49

MOSKVA (VG) Dersom norske myndigheter ikke får Frode Berg ut fra russisk fengsel etter en eventuell dom, er hans eneste alternativ å ta saken til Strasbourg, sier Bergs russiske advokat.

– Jeg er sliten. Det eneste jeg har gjort er å ta med en konvolutt med penger. Jeg føler meg lurt, sa spionsiktede Frode Berg da han torsdag ble varetektsfengslet i tre nye måneder .

Bergs russiske advokat Ilja Novikov har tidligere understreket at Bergs beste sjanse for å komme ut av fengsel er en politisk avtale – en utlevering .

Hvis det ikke går, vil de vurdere å ta saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg, understreker han nå.

– Jeg tror at hvis Frode Berg ikke blir løslatt kort tid etter dommen faller, som et resultat av en eller annen politisk avtale, er menneskerettighetsdomstolen vårt eneste alternativ, sier Novikov til VG i Moskva.

– Jeg vil i samarbeid med Novikov vurdere og eventuelt fremme saken for EMD før sommeren, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes.

Maskerte menn førte torsdag nordmannen inn i Lefortovo-domstolen:

Vil også se på amnesti fra Putin

Russland er, tross anklager om gjentatte og omfattende brudd på menneskerettighetene, fortsatt medlem av Europarådet . Dermed kan de også tas inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Fakta Hva er EMD? I den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) behandles saker fra personer som mener de er utsatt for brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

– Det beste vil naturligvis være at det blir en avtale mellom statene. Hva sjansene er for dette, vet vi ikke. Vi antar at UD gjør det de kan, sier Risnes.

Han sier dommen kan komme i 2018 – og at de vil undersøke alle former for soningsoverføring til Norge. Etter det Bergs advokater kjenner til, finnes det ikke spionsaker i det russiske rettssystemet der den tiltalte har blitt frifunnet.

– Et amnesti fra president Putin må også vurderes, sier Risnes.

– Vi har ingen andre muligheter

Russiske Novikov sier at hvis Frode Berg blir funnet skyldig, vil det være lite effektivt med gjentatte anker i det russiske rettssystemet.

– Vi har ingen andre muligheter i det russiske rettssystemet. Vi kan fortsatt anke til høyesterett og etter at den anken er avvist, kan vi anke en andre og tredje gang til høyere instanser, helt opp til formannen av høyesterett selv. Men erfaring viser at det ikke er effektivt, understreker den russiske advokaten.

Risnes påpeker at det er flere ting som kan påklages til EMD, «blant annet mangelen på uavhengig advokatbistand og mangelen på fortrolig kommunikasjon mellom advokat og klient».

– Hvis vi ikke får en politisk løsning i denne saken, er menneskerettighetsdomstolen vår eneste mulighet. Men jeg kan ikke si sikkert nå hvorvidt dette kommer til å skje, fordi det er opp til Frode Berg selv, sier Novikov.

I retten i Moskva torsdag sa Frode Berg at «jeg ble rett og slett manipulert og snakkes rundt, for å gjøre noe jeg ikke vil gjøre» .

