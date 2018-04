KARTSIDE: Slik ser kartløsningen til kartselskapet ut. Foto: SKJERMDUMP

Slik blir kartselskapets kunder GPS-lurt

Kartselskapet hevder kundene deres kommer opp hos bilister som bruker GPS-enheter fra Garmin. VGs undersøkelser viser at det motsatte gjelder for en rekke av kundene.

– De sa vi skulle dukke opp på GPS, men det gjør vi ikke, sier Hallgeir Molberg, eier av Solør Caravan AS i Hedmark.

Molberg forteller at selskapet hans har brukt oppunder 11.000 kroner over tre betalinger frem til i år, på tjenestene til Det Norske Kartselskapet AS (DNKS).

– Jeg har en egen GPS, og den kom vi ikke opp på. Så oppdaterte jeg GPS'en, og vi dukket ikke opp da heller. Da jeg sa dette til dem, så fikk jeg ikke noe svar, sier Molberg.

GPS-synlighet

Kartselskapet selger oppføringer på sitt eget kart, som ligger på nettsiden atlas.no. Helt sentralt i salgsargumentasjonen er at kundene skal bli synlige på Garmins GPS’er.

Garmin er et internasjonalt milliardkonsern og en av verdens ledende leverandører av navigasjonsteknologi.

Det som i svært liten grad kommer frem i budskapet fra kartselskapet i Oslo, er at hver enkelt bilist og eier av en Garmin GPS, bes gå til deres nettsted atlas.no og lete seg frem til en lenke hvor man kan laste ned en datafil, som du igjen bes manuelt oppdatere din Garmin GPS med.

Kartselskapet, som eies av Laila Mjeldheim (41), har ikke svart på hvor mange av Norges bilister som faktisk har gjort dette, eller andre spørsmål VG har stilt om denne saken.

– Mjeldheim ønsker ikke å kommentere opplysningene og viser til sine tidligere kommentarer som er oversendt dere, skriver Pål Sverre Hernæs, hennes advokat, i en SMS.

Datert i 2013

VG har undersøkt datafilen, som er et sett med såkalte POI’er.

POI står for «point of interest», altså nyttige destinasjoner eller «interessepunkter» for bilister. Hvert enkelt private selskap eller offentlige virksomhet som har kjøpt GPS-synlighet av kartselskapet, skal få en POI-oppføring i denne datafilen.

Garmins teknologi er åpen for at hvem som helst kan lage slike POI-filer, som bilister kan laste inn på sin GPS-enhet etter eget ønske.

Det VGs undersøkelser av kartselskapets POI-fil viser, er at den ikke er oppdatert på over fem år – siden 2013.

Det innebærer at kunder som tror de har kjøpt GPS-synlighet fra kartselskapet etter dette, ikke ser ut til å ha fått det de mener de har betalt for.

På kartselskapets hjemmesider, er tjenesten likevel fremhevet i produktbeskrivelsen:

«Vi leverer også POI (point of interest) til Garmin GPS. Dette betyr at du bruker POI i din GPS for å finne bedrifter, som kan være vanskelig å finne. Vi plotter bedriften ned med koordinater for å guide brukeren direkte til destinasjon.»

Kunder kommer ikke opp

VG har også hentet ut alle POI’ene, altså alle kundene som er registrert i filen.

Solør Caravan AS, som trodde de ville bli synlige for bilister med GPS, er ikke blant kundene som er registrert som et «point of interest» av kartselskapet.

Det er heller ikke Boddingfjell Gårdsutsalg AS, som har kjøpt tjenester for rundt 4000 kroner, men som nå har sagt opp abonnementet:

– De sa at det var en kjempefordel med dem, at vi dukket opp på Garmin sine GPS'er, sier Anne Lise Sandnes, som er daglig leder.

Hovsten Cont & Gjenvinning AS sier de har brukt 18 000 kroner.

– Hit kommer det trailere fra Polen og folk fra overalt, og mange har sagt til oss at de ikke har funnet oss på GPS, sier daglig leder Arvid Margido Hovsten.

– Oppkoblet mot GPS

E-postdialog VG har fått innsyn i, viser i detalj hvordan kartselskapet går frem for å få kundene til å tro at de har kjøpt GPS-synlighet.

I januar i år kjøpte det kommunale selskapet Kristiansand Parkeringen en pakke med tjenester fra kartselskapet for rundt 5.000 kroner.

Kristiansand Parkering er enda en av kartselskapets kunder som ikke er registrert på POI-filen som Garmin-brukere kan laste ned fra atlas.no.

I februar mottok Ole Jacob Rynning-Tønnesen, leder av selskapet, en beskrivelse fra kartselskapet over hvilke tjenester Kristiansand Parkering skulle få.

«(...) logoen kommer opp i POI settet vi leverer med logo oppføringen i GPS i det man nærmer seg området. Dette er oppkoblet mot smart telefoner, nettbrett, alle digitale monitorer oppkoblet mot internett og i GPS» , skriver kartselskapets selger.

– Opp på GPS-skjermen

I skrivet fra selgeren står det også:

«Bedriften blir en PointOfInterest = referansepunkt i Gps og Navigasjons grunnlaget.»

Under tittelen «hva får kunden», står det «synlighet på GPS».

I forrige uke tok Rynning-Tønnesen på ny kontakt med kartselskapet og ba om svar på hvordan dette med POI fungerte for Kristiansand Parkering.

Svaret han fikk, var:

«(...) de som kjører på Garmin GPS som har 80 % av markedet vil få navn og logo på kommunen opp på GPS skjermen når man er i området deres.»

Vil koble inn jurist

– Hvis dette ikke funker, så funker det ikke. Da har vi i så fall betalt for et produkt vi ikke har fått, sier Rynning-Tønnesen etter å ha blitt presentert for VGs funn.

– Hva tenker du om fremgangsmåten her?

– At det ikke er i overensstemmelse med det vi ble lovet, svarer den kommunale lederen.

Rynning-Tønnesen forteller at han, etter den refererte e-postutvekslingen, plutselig fikk telefon fra kartselskapet denne uken med beskjed om at han måtte inn på nettsidene til kartselskapet for å laste ned deres POI-fil for at GPS-løsningen skulle fungere.

– Hva vil dere gjøre videre?

– Vi må ta en intern vurdering sammen med innkjøpsavdelingen og juristene, for å se om det er grunnlag for å kreve tilbake pengene, svarer han.

Garmin: Vil ikke forbindes med selskapet

Garmin avviser enhver form for samarbeid med Det Norske Kartselskapet.

– Vi bekrefter at Det Norske Kartselskap (DNKS) ikke er en partner eller forhandler av Garmin. Vi ønsker at DNKS fjerner alle lenker til Garmin på deres nettsider og ønsker ikke å forbindes med selskapet, har Marcus Bjärneroth, nordisk markedsdirektør i Garmin, tidligere uttalt til VG.

Han forklarer også:

– Dette sagt, så kan alle publisere basisfiler via eksempelvis «POI Loader» eller andre verktøy som kan produsere en lesbar GPI. Vår plattform er åpen for tredjepart med utallige funksjoner.

Politiet: Vi må se på dette

VG har også sendt flere spørsmål til seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, om denne saken.

Oslo-politiet meldte mandag at de vurderte å åpne etterforskning av kartselskapet , etter VGs avsløringer av salgsmetodene.

– Vi må se på dette og kommer tilbake til dere med et svar som tidligere meddelt, skriver seksjonsleder Rune Skjold i en e-post.

Kartselskapet: Avviser manipulasjon

Mjeldheim har tidligere uttalt til VG:

«Det er ikke riktig at selgerne i DNKS blir opplært i metoder eller teknikker for å manipulere kundene, slik det insinueres av VG.»

«DNKS er avhengig av fornøyde kunder og vi tar alle klager på alvor. Dersom noen av våre kunder skulle være misfornøyde, oppfordrer vi dem til å ta direkte kontakt med oss. På den måten får vi også anledning til å forbedre oss».

