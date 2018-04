STRAFFBART: En 24 år gammel mann er dømt til ti måneder betinget fengsel, med en prøvetid på to år, for å ha kalt en somalisk mann «jævla neger» Foto: Espen Braata

Høyesterett forkastet rasisme-anke - mann dømt

Publisert: 17.04.18 17:47

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-17T15:47:15Z

En 24 år gammel mann ble i 2016 dømt for å ha kalt en somalisk mann for «jævla neger» i en opphetet krangel. Nå har Høyesterett forkastet anken.

Det var litt før klokken 02.30 natt til 15. august 2015 at den 24 år gamle mannen gjentatte ganger kalte den fornærmede for «jævla svarting» eller «jævla neger», står det i dommen fra Høyesterett .

Saken har sitt utspring i en krangel som fant sted på torget i Halden. 24-åringen dyttet den fornærmede, som svarte med å kaste en bakt potet i hodet på tiltalte.

En politibetjent var vitne til hendelsen, som har fått store konsekvenser for den tiltalte.

Anket

24-åringen ble dømt i Halden tingrett i desember 2016, for overtredelse av straffelovens paragraf 135a. Straffen endte på ett og et halvt års fengsel, som en fellesstraff med to tidligere dommer.

Paragrafen, som også er kjent som «rasismeparagrafen» sier at den som «offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år.»

Tiltalte, som mente at utsagnet måtte ses på som et hvilket som helst skjellsord, og ikke kunne oppfattes som nedsettende ut fra hudfarge, anket først dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken førte delvis fremog straffen ble endret til ti måneders betinget fengsel, samt en prøvetid på to år.

Også denne dommen ble anket av tiltalte, men den 12. april avviste Høyesterett anken. Altså står dommen fra lagmannsretten.

Denne artikkelen handler om Høyesterett

Halden

Rasisme